मासूम से रेप करने वाले आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर, दुष्कर्म के 8 दिन बाद बच्ची की हो गई थी मौत

बांदा में तीन साल की मासूम को अगवाकर कर दरिंदगी और आइस बॉक्स में भरकर जंगल में फेंकने वाले दरिंदे के घर पर बुलडोजर चला है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं, खौफनाक घटना के आठ दिन बाद मासूम की अस्पताल में मौत हो गई थी।

यूपी के बांदा में तीन साल की मासूम को अगवाकर कर दरिंदगी करने और हालत बिगड़ने पर आइस बॉक्स में भरकर जंगल में फेंकने वाले दरिंदे के घर पर मंगलवार को बुलडोजर चला। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आसपास के लोगों ने कहा कि यह मासूम को इंसाफ मिलने की शुरुआत है। जल्द फांसी तक पहुंचाया जाए। इस खौफनाक घटना के आठ दिन बाद मासूम की कानपुर के हैलट अस्पताल में मौत हो गई थी।

बीती तीन जून की शाम करीब चार बजे चिल्ला थाना क्षेत्र एक गांव में तीन साल की मासूम को पड़ोसी सुनील निषाद टॉफी का लालच देकर घर के बाहर से अगवा कर ले गया था। मासूम को अपने घर ले जाकर शराब पीने के बाद दरिंदगी की थी। इसके बाद मरणासन्न हालत में मछलियां बेचने के लिए घर पर रखे आइस बॉक्स में भरकर करीब छह किलोमीटर दूर पदार्थपुर के जंगल में फेंक आया था। सुनील की निशानदेही पर पुलिस ने रात में ही मासूम को बरामद कर लिया। बच्ची को जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कालेज ले जाया गया। पीड्रियाटिक न होने से गंभीर हालत में कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। आठ दिन तक मौत से जंग लड़ते हुए 11 जून की भोर मासूम ने दम तोड़ दिया।

डीएम के आदेश पर आरोपित के घर की जांच कराई गई, जो कि ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर बना मिला। लेखपाल ने कार्रवाई के लिए पैलानी तहसीलदार कोर्ट में वाद दायर किया। मंगलवार को दरिंदे के घर का अवैध निर्माण ढहाने का आदेश हुआ। शाम को राजस्व की टीम फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची और अवैध निर्माण ढहाते हुए जमींदोज कर दिया। इस दौरान एसडीएम अंकित वर्मा, तहसीलदार राधेश्याम, नायब तहसीलदार जसपुरा वेद प्रकाश मौजूद रहे।

इस मामले में थाना प्रभारी संदीप तिवारी ने बताया कि तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 की बेदखली का वाद चला। तहसील न्यायालय पैलानी के आदेश के अनुपालन में दुष्कर्म के आरोपित का घर बुलडोजर से ढहाया गया। मंगलवार को दरिंदे के घर पर बुलडोजर चला तो ग्रामीण बोले कि अब जाकर थोड़ी राहत मिली है। अफसरों से दरिंदे को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। इस पर अफसरों का कहना था कि कोर्ट में मजबूत पैरवी की जा रही है। दुष्कर्म आरोपित को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। चर्चाएं रहीं कि इसी महीने मामले में फैसला भी आ सकता है। सुनील निषाद इस समय जेल में बंद है।