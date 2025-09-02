Bulldozer runs on the house of the accused who raped an innocent girl in banda मासूम से रेप करने वाले आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर, दुष्कर्म के 8 दिन बाद बच्ची की हो गई थी मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBulldozer runs on the house of the accused who raped an innocent girl in banda

मासूम से रेप करने वाले आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर, दुष्कर्म के 8 दिन बाद बच्ची की हो गई थी मौत

बांदा में  तीन साल की मासूम को अगवाकर कर दरिंदगी और आइस बॉक्स में भरकर जंगल में फेंकने वाले दरिंदे के घर पर बुलडोजर चला है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं,  खौफनाक घटना के आठ दिन बाद मासूम की अस्पताल में मौत हो गई थी।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, बांदाTue, 2 Sep 2025 09:35 PM
share Share
Follow Us on
मासूम से रेप करने वाले आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर, दुष्कर्म के 8 दिन बाद बच्ची की हो गई थी मौत

यूपी के बांदा में तीन साल की मासूम को अगवाकर कर दरिंदगी करने और हालत बिगड़ने पर आइस बॉक्स में भरकर जंगल में फेंकने वाले दरिंदे के घर पर मंगलवार को बुलडोजर चला। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आसपास के लोगों ने कहा कि यह मासूम को इंसाफ मिलने की शुरुआत है। जल्द फांसी तक पहुंचाया जाए। इस खौफनाक घटना के आठ दिन बाद मासूम की कानपुर के हैलट अस्पताल में मौत हो गई थी।

बीती तीन जून की शाम करीब चार बजे चिल्ला थाना क्षेत्र एक गांव में तीन साल की मासूम को पड़ोसी सुनील निषाद टॉफी का लालच देकर घर के बाहर से अगवा कर ले गया था। मासूम को अपने घर ले जाकर शराब पीने के बाद दरिंदगी की थी। इसके बाद मरणासन्न हालत में मछलियां बेचने के लिए घर पर रखे आइस बॉक्स में भरकर करीब छह किलोमीटर दूर पदार्थपुर के जंगल में फेंक आया था। सुनील की निशानदेही पर पुलिस ने रात में ही मासूम को बरामद कर लिया। बच्ची को जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कालेज ले जाया गया। पीड्रियाटिक न होने से गंभीर हालत में कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। आठ दिन तक मौत से जंग लड़ते हुए 11 जून की भोर मासूम ने दम तोड़ दिया।

डीएम के आदेश पर आरोपित के घर की जांच कराई गई, जो कि ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर बना मिला। लेखपाल ने कार्रवाई के लिए पैलानी तहसीलदार कोर्ट में वाद दायर किया। मंगलवार को दरिंदे के घर का अवैध निर्माण ढहाने का आदेश हुआ। शाम को राजस्व की टीम फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची और अवैध निर्माण ढहाते हुए जमींदोज कर दिया। इस दौरान एसडीएम अंकित वर्मा, तहसीलदार राधेश्याम, नायब तहसीलदार जसपुरा वेद प्रकाश मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:गंगा की उफनाती लहरों का कहर, तीन घंटे के भीतर नदी में समा गए 10 मकानन

इस मामले में थाना प्रभारी संदीप तिवारी ने बताया कि तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 की बेदखली का वाद चला। तहसील न्यायालय पैलानी के आदेश के अनुपालन में दुष्कर्म के आरोपित का घर बुलडोजर से ढहाया गया। मंगलवार को दरिंदे के घर पर बुलडोजर चला तो ग्रामीण बोले कि अब जाकर थोड़ी राहत मिली है। अफसरों से दरिंदे को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। इस पर अफसरों का कहना था कि कोर्ट में मजबूत पैरवी की जा रही है। दुष्कर्म आरोपित को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। चर्चाएं रहीं कि इसी महीने मामले में फैसला भी आ सकता है। सुनील निषाद इस समय जेल में बंद है।

ये भी पढ़ें:नायब तहसीलदारों को दायित्व देकर निपटाए जाएंगे राजस्व वाद, खाली पदों से बढ़ा बोझ

कपड़ों पर लगे खून से पकड़ा गया था

बच्ची से दरिंदगी करने वाला सुनील निषाद उस समय शक के घेरे में आ गया, जब ग्रामीणों ने उसके कपड़ों में खून लगा देखा। ग्रामीणों ने पकड़ने की कोशिश की तो घर के अंदर भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस किसी तरह उसके घर के अंदर पहुंची। वह कमरे में बांका लिए बैठा था। रात में ही पुलिस ने उसे पकड़कर उसकी निशानदेही पर मासूम को बरामद कर लिया था। निशानदेही के वक्त उसने पुलिस पर फायरिंग भी की थी।

Banda News Banda Latest News Up Crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |