यूपी में तालाब की जमीन पर बने सपा नेता के मकान पर चला बुलडोजर, जमकर हंगामा

यूपी के हापुड़ में तलाब की जमीन पर बने मकान पर बुलडोजर चला है।प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई का सपाईयों ने जमकर विरोध किया। धरना देकर उन्होंने जोरदार नारेबाजी की गई।

यूपी के हापुड़ में तहसील सदर क्षेत्र के ग्राम अमीपुर नंगौला में बुधवार की सुबह को अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल जेसीबी मशीनों के साथ तालाब की भूमि पर बने समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अय्यूब सिद्दीकी के मकान पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचा। जहां प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई का सपाईयों ने जमकर विरोध किया। धरना देकर उन्होंने जोरदार नारेबाजी की गई। पुलिस और सपाईयों से जमकर हाथापाई और नोंकझोक हो गई।। इससे गांव में अफरा तफरी मच गई और जमकर हंगामा हुआ। बताया गया कि तहसील प्रशासन द्वारा दो बार सपा नेता को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था, जहां आज सुनवाई होने का दावा किया गया। वहीं सपा नेता ने अफसरों पर एक तरफ कार्रवाई का आरोप लगाया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया।

जानकारी के अनुसार ग्राम अमीपुर नंगौला में तालाब की भूमि पर कुछ लोगों ने मकान बना रहे थे। इसको लेकर तहसील प्रशासन ने करीब 42 लोगों को नोटिस जारी किए थे। बताया गया कि सपा के जिला उपाध्यक्ष अय्यूब सिद्दकी का मकान भी इसी तालाब की भूमि पर बना हुआ है। तहसील प्रशासन ने उन्हें दिसंबर 2025 और फिर फरवरी 2026 में नोटिस दिया था और अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन उन्होंने अवैध कब्जा नहीं हटाया और मामला हाईकोर्ट में चला गया था। बताया जा रहा है कि आज दोपहर को वहां इस मामले में सुनवाई होनी थी।

बुधवार की सुबह को पुलिस व प्रशासन के अफसर भारी संख्या में पुलिस टीम के साथ गांव में पहुंचे। जैसे ही पुलिस की टीम तालाब की भूमि पर बने सपा नेता के आवास की तरफ की ओर चलने लगी तो सपाइयों और सपा नेता के समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। काफी संख्या में महिलाएं भी एकत्र हो गई थी। कार्रवाई रोकने के लिए गांव के मुख्य रास्तों पर ट्रैक्टर ट्राली, थ्रेसिंग मशीन और अन्य भारी वाहन खड़े कर रास्ता रोकने का प्रयास किया। गांव में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस और पीएसी के जवान मौजूद थे।

प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की शुरू करते हुए सबसे पहले सपा नेता अय्यूब सिद्दकी के मकान को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कराने शुरू कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई का पूर्व जिलाध्यक्ष किशन सिंह तोमर, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट से सपा का टिकट मांग रहे सुधीर चौहान, सपा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष संजय गहलौत, पीयूष मंडोडिया, श्यामसुंदर भुर्जी, दीपिका, सीमा तनेजा समेत अनेक कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगी। सपाईयों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोक के साथ साथ हाथापाई भी हुई। हालांकि पुलिस ने सभी को खदेड़ दिया और जेसीबी मशीन की मदद से अवैध कब्जे को हटवा दिया।