Bulldozer running on mosque, madrassa in UP Sambhal, heavy police force deployed संभल में मस्जिद, मदरसा और बारात घर पर चले रहे बुलडोजर, छावनी बना इलाका, भारी पुलिस बल तैनात, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBulldozer running on mosque, madrassa in UP Sambhal, heavy police force deployed

संभल में मस्जिद, मदरसा और बारात घर पर चले रहे बुलडोजर, छावनी बना इलाका, भारी पुलिस बल तैनात

यूपी के संभल जिले में मस्जिद, मदरसा और बारात घर पर बुलडोजर गरज रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम समाज की जमीन पर यह मस्जिद, मदरसा और बरात घर तक बने थे। पूरा इलाका छावनी तब्दील है। पुलिस बल की बड़ी तैनाती की गई।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 12:34 PM
share Share
Follow Us on
संभल में मस्जिद, मदरसा और बारात घर पर चले रहे बुलडोजर, छावनी बना इलाका, भारी पुलिस बल तैनात

यूपी में संभल जिले में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी और ड्रोन निगरानी के बीच मस्जिद, मदरसा और बारात घर पर बुलडोजर चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम समाज की जमीन पर यह मस्जिद, मदरसा और बरात घर तक संचालित किए जा रहे थे। पूरा इलाका छावनी तब्दील है। पुलिस बल की बड़ी तैनाती की गई।

बुलडोजर कार्रवाई असमोली थाना क्षेत्र के एक गांव में हो रही है। बताया जा रहा कि जिस जमीन पर यह निर्माण किया गया था, वह तालाब के लिए चिन्हित है। लंबे समय से इस भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य खड़ा कर लिया गया था। 20 जून को चिन्हित हो चुकी थी ग्राम सभा की भूमि और 10 जुलाई को नोटिस जारी कर दिए गए थे। प्रशासन ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी करते हुए समय दिया था, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बावजूद निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने खुद कार्रवाई का निर्णय लिया।

ये भी पढ़ें:यूपी में भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस को बताया जिम्मेदार

संभावित विरोध को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कार्रवाई की निगरानी के लिए डीएम और एसपी खुद मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे क्षेत्र की बारीकी से निगरानी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह के अवैध कब्ज़े और निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई को लेकर इलाके में हलचल तेज हो गई है। जहां कुछ लोग प्रशासन के कदम को सही ठहरा रहे हैं, वहीं प्रभावित पक्ष आक्रोशित है।

Up News UP News Today Sambhal Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |