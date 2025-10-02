संभल में मस्जिद, मदरसा और बारात घर पर चले रहे बुलडोजर, छावनी बना इलाका, भारी पुलिस बल तैनात

यूपी के संभल जिले में मस्जिद, मदरसा और बारात घर पर बुलडोजर गरज रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम समाज की जमीन पर यह मस्जिद, मदरसा और बरात घर तक बने थे। पूरा इलाका छावनी तब्दील है। पुलिस बल की बड़ी तैनाती की गई।

यूपी में संभल जिले में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी और ड्रोन निगरानी के बीच मस्जिद, मदरसा और बारात घर पर बुलडोजर चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम समाज की जमीन पर यह मस्जिद, मदरसा और बरात घर तक संचालित किए जा रहे थे। पूरा इलाका छावनी तब्दील है। पुलिस बल की बड़ी तैनाती की गई।

बुलडोजर कार्रवाई असमोली थाना क्षेत्र के एक गांव में हो रही है। बताया जा रहा कि जिस जमीन पर यह निर्माण किया गया था, वह तालाब के लिए चिन्हित है। लंबे समय से इस भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य खड़ा कर लिया गया था। 20 जून को चिन्हित हो चुकी थी ग्राम सभा की भूमि और 10 जुलाई को नोटिस जारी कर दिए गए थे। प्रशासन ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी करते हुए समय दिया था, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बावजूद निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने खुद कार्रवाई का निर्णय लिया।