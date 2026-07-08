यूपी में 150 साल पुरानी मजार पर गरजा बुलडोजर, मलबे को भी हाथों-हाथ हटा दिया गया
उत्तर प्रदेश के रामपुर में 150 साल पुरानी हजरत बैरम शाह मियां की मजार पर बुलडोजर चला है। न सिर्फ मजार को जमींदोज किया गया, बल्कि उसके मलबे को भी तीन वाहनों में भरकर हाथों-हाथ हटा दिया गया।
यूपी के रामपुर में अजीमनगर थाना क्षेत्र में डेढ़ सौ वर्ष पुरानी हजरत बैरम शाह मियां की मजार पर मंगलवार देर रात प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। जौहर बाईपास सड़क चौड़ीकरण के रोड़े को हटाते हुए प्रशासन ने बेहद गोपनीय और बड़े स्तर पर यह कार्रवाई की। किसी भी विरोध से निपटने के लिए चार थानों की पुलिस और पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल बुलाकर पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई थी। करीब एक घंटे तक चले इस 'मिडनाइट ऑपरेशन' में न सिर्फ मजार को जमींदोज किया गया, बल्कि उसके मलबे को भी तीन वाहनों में भरकर हाथों-हाथ हटा दिया गया।
जौहर बाईपास पर 'नीम वाली जियारत' के नाम से मशहूर हज़रत बैरम शाह मियां की मजार सड़क के बिल्कुल बीचो-बीच स्थित थी। सड़क चौड़ीकरण के चलते पीडब्ल्यूडी विभाग काफी समय से इसे हटाने की तैयारी में था, जिसके मद्देनजर पिछले कई दिनों से खुफिया तंत्र भी इलाके में अलर्ट था। मंगलवार रात 12 बजे के बाद भोट, टांडा, मिलकखानम और अजीमनगर थाने की पुलिस समेत पुलिस लाइन के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। अजीमनगर पुलिस ने खौद चौराहे से और गंज पुलिस ने चाकू चौराहे से बैरिकेडिंग कर रूट पूरी तरह डायवर्ट कर दिया, जिससे कार्रवाई के दौरान मौके पर कोई भटक न सके।
रात करीब 3 बजे पीडब्ल्यूडी की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और पुलिस का सिग्नल मिलते ही मजार को ढहाने का काम शुरू कर दिया। सुबह जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो मौके पर नाराजगी और सुगबुगाहट देखी गई, लेकिन वहां तैनात भारी पुलिस बल ने इकट्ठा हो रहे लोगों को सख्त हिदायत देकर घरों की तरफ वापस खदेड़ दिया। एहतियातन इलाके में भारी पुलिस बल मुस्तैद है और स्थिति नियंत्रण में है।
आपसी सहमति के बाद हटाया गया ढांचा
अजीमनगर के प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर सिंह ने बताया कि मार्ग चौड़ीकरण को लेकर काफी समय से मजार हटाने की वैधानिक प्रक्रिया चल रही थी। क्षेत्र के गणमान्य लोगों को पूरी तरह भरोसे में लेने के बाद ही देर रात पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम ने मजार के ढांचे को मौके से सुरक्षित हटाया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात था और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण व आपसी सहमति से संपन्न हुई है, कहीं से किसी विरोध की स्थिति नहीं है।
8 दिन पहले लगा था सामान हटाने का नोटिस: मुतवल्ली
मजार के मुतवल्ली नासिर मियां ने बताया कि हजरत बैरम शाह मियां की यह मजार करीब 150 वर्ष पुरानी थी, जबकि सड़क का निर्माण मात्र 20 वर्ष पहले हुआ था। वह खुद पिछले 30 वर्षों से इस मजार की देखरेख कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से 8 दिन पहले मजार पर सामान निकालने के लिए एक नोटिस चस्पा किया गया था। नासिर मियां के अनुसार, वे मजार को टूटने से बचाने के लिए लंबे समय से कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी।
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