संभल में फिर गरजा बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बना इमामबाड़ा और मजार को किया ज़मीदोज़
संभल में सरकारी जमीन पर बने इमामबाड़े और मजार को प्रशासन ने बुलडोजर और पोकलैंड से गिरा दिया। देखते ही देखते मजार और इमामबाड़ा जमीदोज़ हो गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है।
Bulldozer Action in Sambhal: यूपी के संभल में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन पर बने इमामबाड़े और मजार को प्रशासन की ओर से शुक्रवार को ज़मीदोज़ कर दिया गया। तहसील संभल के अंतर्गत के ग्राम मुकबर्रपुर में सरकारी बंजर भूमि पर कई वर्ष पहले इमामबाड़ा और हजरत शाह मियां नीम मजार बना ली गई थी। सरकारी जमीन पर बने इमामबाड़ा और मजार को हटाने के लिए नोटिस भी जारी की गई, इसके बाद भी इमामबाड़ा और मजार को नहीं हटाया गया।
शुक्रवार को प्रशासन द्वारा बुलडोजर और पोकलेन मशीन से इमामबाड़ा और मजार को तुड़वाया दिया गया। तहसीलदार धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि इस बंजर भूमि पर इमामबाड़ा और मजार बनाकर कब्जा कर लिया गया था, जिसे कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि अब तक दो एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है। जमीनों पर कब्जा करने का प्रवृति विकसित हो रही है, उसी प्रवृति को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल एवं राजस्व कर्मी तैनात है
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।