यूपी में गरजा बुलडोजर, PWD की जमीन पर बनीं 20 दुकानें और घर ध्वस्त, भारी पुलिस बल के बीच ऐक्शन

यूपी के श्रावस्ती जिले में बुलडोजर गरजा है। PWD की सरकारी जमीन पर बनीं 20 अवैध दुकानें और घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। भारी पुलिस बल के बीच ध्वस्तीकरण की कार्रवाई गई।

यूपी के श्रावस्ती जिले में सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत बुधवार को नगरपालिका परिषद भिनगा के ईदगाह तिराहे के समीप मस्जिद के निकट लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बनी अवैध दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान सरकारी भूमि पर बने अवैध मकानों को भी ध्वस्त किया गया है। इसमें छोटी-बड़ी मिलाकर लगभग 20 दुकानें और घर हैं, उनमें से कुछ परिवारों द्वारा आवासीय रूप में भी प्रयोग किया जा रहा था। ध्वस्तीकरण का ऐक्शन भारी पुलिस बल के बीच हुआ है।

जिलाधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई शासकीय भूमि पर बने अवैध निर्माण पर की गई है, जो कि भिनगा तहसील एवं लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत भूमि आती है। उन्होंने बताया कि इसमें जो भी प्रभावित पक्ष है, उन्हें पहले ही नोटिस भी दिया गया था तथा सुनवाई के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था। प्रभावित पक्षों द्वारा हाईकोर्ट में भी रिट किया गया था। जिस पर हाईकोर्ट द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। इसी क्रम में सभी प्रभावित पक्षों को दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। जांच के दौरान सभी पहलुओं में पाया गया कि निर्माण अवैध है।