यूपी के एक और जिले में होगा बुलडोजर ऐक्शन, नोटिस जारी कर 15 दिन का दिया गया अल्टीमेटम

रामपुर रोड स्थित सीबीगंज इंटर कॉलेज मार्ग पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। निगम ने अतिक्रमण करने वालों को फिर से नोटिस थमाते हुए 15 दिन के भीतर कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया है।

Jan 04, 2026 10:04 pm ISTDinesh Rathour बरेली, वरिष्ठ संवाददाता
रामपुर रोड स्थित सीबीगंज इंटर कॉलेज मार्ग पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। निगम ने अतिक्रमण करने वालों को फिर से नोटिस थमाते हुए 15 दिन के भीतर कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया है। तय समय में अतिक्रमण न हटाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अभिलेखों के अनुसार बरेली-रामपुर रोड की चौड़ाई 55 मीटर दर्ज है, लेकिन मौके पर कराई गई पैमाइश में सड़क की चौड़ाई केवल 47 मीटर पाई गई। नगर निगम की टीम ने मानचित्रकार के साथ मौके पर जाकर सड़क और नाले की नाप की थी।

जांच में सामने आया कि करीब छह मीटर चौड़ाई में सरकारी मार्ग और नाले पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। यह क्षेत्र नगर निगम सीमा में आता है और सड़क निगम के प्रबंधन व अध्यास में है। एक्सईएन राजीव कुमार राठी ने बताया कि संबंधित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि 15 दिन के भीतर स्वयं कब्जा हटाकर निगम को लिखित सूचना दें। अन्यथा नगर निगम अधिनियम और उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस के तहत बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा।

चेतावनी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का खर्च भी वसूलेगा

निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में होने वाला पूरा खर्च अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा। साथ ही, संबंधित पुलिस थाने में अतिक्रमण के मामले में मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम की इस सख्ती से क्षेत्र के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

