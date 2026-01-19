यूपी में मेडिकल कॉलेज के गेट पर बनी मजार पर बुलडोजर ऐक्शन, ढांचा ढहाया

संक्षेप: यूपी के बहराइच मेडिकल कॉलेज के गेट पर बनी मजार पर ऐक्शन हुआ है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि अवैध तरीके से बने ढांचे को गिरा दिया जाए। जिलाधिकारी के आदेश के बाद अवैध तरीके से बनी मजार के ढांचे को ढहा दिया है।

यूपी के बहराइच में मेडिकल कॉलेज गेट पर बनी मजार के ढांचे को सोमवार को ढहा दिया गया है। इसके अंदर बनी मजार को लोगों ने स्वयं हटा लिया था, इसके बाद कार्रवाई की गई है। कुछ साल पहले कोर्ट ने आदेश दिया था कि अवैध तरीके से बने ढांचे को गिरा दिया जाए। जिलाधिकारी के आदेश के बाद अवैध तरीके से बनी मजार के ढांचे को ढहा दिया है।

सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि पूर्व में कोर्ट की ओर से आदेश पारित किया गया था कि जो भी अवैध तरीके से ढांचा बने हुए हैं उसे तत्काल हटवा दिया जाए। उन्होंने बताया कि इसके बाद वर्ष 2019 में कमिश्नर व तत्कालीन जिलाधिकारी ने भी इसे ढहाने का आदेश दिया था, लेकिन इसे ढहाया नहीं जा सका था। लोगों ने लिखित रूप से दिया था कि मजार को जल्द से जल्द हटा लिया जाएगा। मजार न हटने पर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने जिलाधिकारी को पत्र देकर अवगत कराया कि अवैध तरीके से मजार बनी हुई है। एक मजार की आंड़ में 10 से अधिक मजारें परिसर के अंदर बना दी गई हैं।