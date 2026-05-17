वकीलों पर बुलडोजर चलने से लखनऊ में बवाल, फांसी लगा रहे भाई-बहन चैंबर तोड़कर निकाले गए

लखनऊ जिला कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में एक वकील ने फांसी लगाने का प्रयास किया। प्रशासन ने बगल का चैंबर तोड़कर उसे बाहर निकाला। कई वकीलों ने खुद को चैंबर में बंद कर लिया। मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात है।

लखनऊ जिला कोर्ट के आसपास वकीलों के चैंबरों पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। कार्रवाई के विरोध में एक वकील ने कथित तौर पर फांसी लगाने का प्रयास किया। प्रशासन ने बगल का चैंबर तोड़कर वकील को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि कई वकीलों ने अपने चैंबर अंदर से बंद कर लिए हैं और बाहर निकलने से इनकार कर रहे हैं।

बुलडोजर ऐक्शन के बीच वकील ने सुसाइड की कोशिश की जानकारी के मुताबिक एक वकील अपनी बहन के साथ चैंबर के अंदर बंद हो गया और पर्दा बांधकर फांसी लगाने की कोशिश करने लगा। दोनों ने चेतावनी दी कि यदि चैंबर तोड़ने का प्रयास किया गया तो वे आत्महत्या कर लेंगे। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया। क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात है।

अवैध चैंबरों पर हो रहा बुलडोजर ऐक्शन आपको बता दें आज (रविवार) को नगर निगम की ओर से बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने कोर्ट परिसर के बाहर बने अवैध कब्जों को हटाने का अभियान शुरू किया। इस कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक वकीलों के चैंबरों पर बुलडोजर चलाया गया, जबकि कुल करीब 240 अवैध कब्जों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें हटाने का लक्ष्य रखा गया है।

भारी पुलिस बल की तैनाती, तोड़े जा रहे अवैध चैंबर नगर निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर पूरे अभियान की निगरानी करते दिखाई दिए। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। प्रशासन की टीम ने कोर्ट परिसर के आसपास बने अवैध ढांचों, दुकानों और चैंबरों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रखी। इस बुलडोजर कार्रवाई का कई वकीलों ने विरोध किया। बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौके पर एकत्र हुए और नगर निगम की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। वकीलों का कहना है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उनके चैंबर हटाने से उनके कामकाज पर सीधा असर पड़ेगा और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।