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जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर ऐक्शन अभी नहीं, 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर कमिश्नर ने लगाई रोक

By Ajay Singh
प्रमुख संवाददाता, रामपुर
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Jauhar University News: आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर आया संकट फिलहाल टल गया है। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिए गए ध्वस्तीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उन्होंने यह राहत दी है।

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जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर ऐक्शन अभी नहीं, कार्रवाई पर कमिश्नर ने लगाई रोक

Mohammed Ali Jauhar University News: उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा नेता आजम खान के मोहम्मद अली जौहर जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर फिलहाल रोक लग गई है। कमिश्नर कोर्ट ने जौहर विवि प्रबंधन के तत्काल सुनवाई प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई करते हुए अंतरिम रोक लगा दी है। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह के इस आदेश को जौहर विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के क्षेत्रीय अवर अभियंता द्वारा 28 जून को केस दर्ज किया था। इसके बाद मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के सचिव और जौहर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर आठ जुलाई तक संबंधित 38 भवनों के नक्शा आदि दाखिल करने का आदेश दिया था। जौहर विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से दाखिल किए गए जवाब के बाद आरडीए द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया, जिसमें बुधवार 15 जुलाई की तारीख तय थी। यहां जौहर विश्वविद्यालय प्रबंधन का पक्ष सुनने के बाद रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने अवैध भवनों को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था। आरडीए उपाध्यक्ष के इस आदेश को चुनौती देते हुए जौहर विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से रामपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष/अपीलीय अधिकारी के यहां अपील दाखिल की गई थी। जिस पर सोमवार को सुनवाई के बाद कमिश्नर कोर्ट ने जौहर विवि प्रबंधन को राहत देते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

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कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई तक रोक

कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने आदेश दिया है कि जब तक उनकी कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक आरडीए उपाध्यक्ष का जौहर विवि के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश निष्प्रभावी रहेगा। यानी, तब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी। मालूम हो कि 15 जुलाई को आरडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने जौहर विवि के मामले में सुनवाई की थी। जिसमें कहा था कि आरडीए के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा राजस्व ग्राम सींगनखेड़ा की जमीन पर एकेडमिक भवन और मेडिकल भवन के अलावा शेष 82309.80 वर्गमीटर जमीन पर बने 38 भवनों के निर्माण किसी सक्षम प्राधिकारी से नक्शा पास कराए बिना ही किए गए हैं। इसी आधार पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया।

इसके साथ ही आरडीए ने जौहर विश्वविद्यालय प्रबंधन को आदेश दिया था कि अवैध ढंग से बनाए गए 38 भवनों को 15 दिन के अंदर खुद ही हटाकर सूचित करे। ऐसा न करने पर इन अवैध निर्माणों को आरडीए द्वारा ध्वस्त कराने की बात कही गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि ध्वस्तीकरण का पूरा खर्च भू-राजस्व बकाया की तरह वसूल किया जाएगा।

हाई कोर्ट में 29 को होगी सुनवाई

जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में तो अपील दाखिल है ही, जौहर विश्वविद्यालय प्रबंधन इस मामले में हाई कोर्ट भी जा पहुंचा है। जहां 29 जुलाई को सुनवाई होगी। मालूम हो कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने हाई कोर्ट में एक पक्षीय सुनवाई न हो सके, इसके लिए पहले ही कैविएट दाखिल की हुई है।

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छात्र-छात्राओं ने की थी डीएम से मुलाकात

मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने शनिवार को जिला अधिकारी और रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के उपाध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को जारी ध्वस्तीकरण नोटिस वापस लेने और सील भवनों को खोलने की मांग की थी। ज्ञापन में छात्रों ने कहा था कि विश्वविद्यालय उनके उज्ज्वल भविष्य और उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। आरडीए द्वारा की गई कार्रवाई से छात्र मानसिक रूप से परेशान हैं और उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रों ने प्रशासन से छात्रहित को सर्वोपरि रखते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। ज्ञापन में छात्रों ने तीन प्रमुख मांगें रखीं। पहली, विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को जारी ध्वस्तीकरण (डिमोलिशन) नोटिस तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए ताकि पढ़ाई बाधित न हो। दूसरी, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नियमानुसार शुल्क, जुर्माना और अन्य देय राशि जमा किए जाने के बावजूद सील की गई इमारतों को तत्काल खोला जाए, जिससे कक्षाएं और शैक्षणिक गतिविधियां सुचारु रूप से संचालित हो सकें। ज्ञापन पर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के अनेक छात्र-छात्राओं के हस्ताक्षर भी किए गए थे।

कल छात्रों के बीच पहुंचीं थीं डॉ. तजीन फात्मा

मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर रविवार को धरने का नौवां दिन था। 38 भवन बचाने को छात्र रुक-रुक कर नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों के समर्थन में क्षेत्र के तमाम युवक विश्वविद्यालय पहुंचकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। इस बीच सपा नेता आजम खां की पत्नी डॉ.तजीन फात्मा पहुंच गई। वह छात्रों के बीच जाकर बैठी। वहीं, किसान नेता हरेंद्र ताऊ रविवार को अनिश्चितकालीन धरना दे रहे छात्रों के बीच पहुंचे। विश्वविद्यालय गेट पर खड़े होकर उन्होंने 38 भवन तोड़ने के फैसले पर रोक लगाने की अपील की। उन्होंने कहा शिक्षा को राजनीति से अलग रखना चाहिए। करीब 15 मिनट छात्रों के बीच रुकने के बाद किसान नेता विश्वविद्यालय के अंदर चले गए।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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