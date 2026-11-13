संभल में बुलडोजर ऐक्शन फुल ऑन; 6 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया, मस्जिद पर भी गरजा

संभल के बहजोई क्षेत्र में प्रशासन ने छह अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त करा दिए। बेहटा जयसिंह में तीन, फतेहपुर शरीफनगर में दो और आनंदपुर में एक कॉलोनी पर कार्रवाई हुई। बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

बहजोई, संवाददाता: संभल में बुलडोजर का ऐक्शन जारी है। गुरूवार को जिला प्रशासन और जिला पंचायत की संयुक्त टीम ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अपना अभियान एक बार फिर तेज कर दिया है। गुरुवार को टीम ने बहजोई क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए काटी जा रही छह अवैध कॉलोनियों पर जेसीबी चलाकर ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन के इस सख्त एक्शन से अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वाले कारोबारियों में दिनभर खलबली मची रही। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि गुरुवार को संभल रोड स्थित गांव बेहटा जयसिंह के रकबे में बन रही तीन अवैध कॉलोनियों को चिह्नित कर वहां जेसीबी से निर्माण ध्वस्त कराए गए।

नक्शा पास नहीं,जारी रहेगा अभियान इसके अलावा, गांव फतेहपुर शरीफनगर के रकबे में दो और गांव आनंदपुर में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी के खिलाफ भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। टीम ने मौके पर बनाए गए सभी अस्थाई निर्माण और नींव को ढहा दिया। अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि जिला पंचायत से लेआउट (नक्शा) पास कराए बिना और जरूरी अनुमति लिए बगैर ही इन कॉलोनियों को अवैध रूप से विकसित किया जा रहा था। ऐसी कॉलोनियों को चिह्नित कर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। टीम ने टिकटा रोड पर कई दिनों तक कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनियों की नींव और अस्थायी निर्माण ध्वस्त कराए थे।

मस्जिद के निर्माणाधीन हिस्से पर चला बुलडोजर वहीं ऐंचौड़ा कम्बोह क्षेत्र के गांव कुतुबपुर सकता में गुरुवार को प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ मस्जिद के निर्माणाधीन हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। करीब 130 वर्ग मीटर जमीन पर कराए जा रहे निर्माण को हटाने के लिए दो बुलडोजर लगाए गए। इस दौरान मस्जिद के मुख्य गेट, दो शौचालय, कोठरी, हॉल, दीवारें और वजू स्थल को ध्वस्त कर किया गया। प्रशासन ने वक्फ बोर्ड से नए निर्माण की अनुमति नहीं मिलने और नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की। प्रशासनिक अभिलेखों के मुताबिक गांव कुतुबपुर सकता में गाटा संख्या 57क का कुल रकबा 3.637 हेक्टेयर है। इसी जमीन के आंशिक हिस्से में करीब 130 वर्ग मीटर पर मस्जिद का नया निर्माण कराया जा रहा था।