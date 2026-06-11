एनकाउंटर में मारे गए कमलेश बिंद के घर बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी, परिवार हाईकोर्ट पहुंचा

यूपी के गाजीपुर में होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की हत्या में आरोपी कमलेश बिंद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। उसके घर पर बुलडोजर ऐक्शन की भी तैयारी हो रही है। इस ऐक्शन को रोकने के लिए कमलेश का परिवार हाईकोर्ट पहुंचा है।

गाजीपुर में होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय उर्फ हनी राय हत्याकांड के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारे गए आरोपी कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद के घर अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। इसे रोकने के लिए कमलेश का परिवार हाईकोर्ट पहुंचा है। कमलेश के भाई संजय बिंद ने जिला प्रशासन द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को याचिका के माध्यम से चुनौती दी है।

एसडीएम सदर ने बगैर नक्शा स्वीकृत कराए किए गए अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया है। संजय बिंद के साथ ही तीन अन्य आरोपियों शंकर पांडेय, आलोक दुबे और सोनू यादव को भी नोटिस जारी किया गया है। एसडीएम की तरफ से सभी आरोपियों से 12 जून तक जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई है।

संजय बिंद के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि‌ पुलिस याची के भाई को गत तीन जून को बिहार से उठाकर लाई थी और चार जून को उसका फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस एनकाउंटर के बाद हजारों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि याची पुलिस एनकाउंटर पर सवाल न उठाएं, इसी को लेकर दबाव बनाने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है।

यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सिर्फ एफआईआर के आधार पर बुलडोजर एक्शन नहीं किया जा सकता है।

यह भी कहा गया है कि याची पुलिस एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। याची यह मांग न करें, इसलिए भी उन पर नोटिस के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। याचिका में एसडीएम सदर गाजीपुर का ध्वस्तीकरण का नोटिस रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में डीएम, गाज़ीपुर एसडीएम सदर और प्रमुख सचिव गृह को पक्षकार बनाया गया है।

गौरतलब है कि 29 मई की रात होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में कटरा गैंग का नाम सामने आया था। होटल कारोबारी ने एक करोड़ रंगदारी नहीं देने पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने एक हत्यारोपियों कमलेश बिंद को एनकाउंटर में मार गिराया था। परिवार ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया और कहा कि पुलिस कमलेश को घर से उठाकर ले गई थी। कमलेश की एनकाउंटर से 38 दिन पहले ही फरवरी में शादी हुई थी।