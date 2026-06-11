एनकाउंटर में मारे गए कमलेश बिंद के घर बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी, परिवार हाईकोर्ट पहुंचा
यूपी के गाजीपुर में होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की हत्या में आरोपी कमलेश बिंद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। उसके घर पर बुलडोजर ऐक्शन की भी तैयारी हो रही है। इस ऐक्शन को रोकने के लिए कमलेश का परिवार हाईकोर्ट पहुंचा है।
गाजीपुर में होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय उर्फ हनी राय हत्याकांड के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारे गए आरोपी कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद के घर अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। इसे रोकने के लिए कमलेश का परिवार हाईकोर्ट पहुंचा है। कमलेश के भाई संजय बिंद ने जिला प्रशासन द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को याचिका के माध्यम से चुनौती दी है।
एसडीएम सदर ने बगैर नक्शा स्वीकृत कराए किए गए अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया है। संजय बिंद के साथ ही तीन अन्य आरोपियों शंकर पांडेय, आलोक दुबे और सोनू यादव को भी नोटिस जारी किया गया है। एसडीएम की तरफ से सभी आरोपियों से 12 जून तक जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई है।
संजय बिंद के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस याची के भाई को गत तीन जून को बिहार से उठाकर लाई थी और चार जून को उसका फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस एनकाउंटर के बाद हजारों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि याची पुलिस एनकाउंटर पर सवाल न उठाएं, इसी को लेकर दबाव बनाने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है।
यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सिर्फ एफआईआर के आधार पर बुलडोजर एक्शन नहीं किया जा सकता है।
यह भी कहा गया है कि याची पुलिस एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। याची यह मांग न करें, इसलिए भी उन पर नोटिस के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। याचिका में एसडीएम सदर गाजीपुर का ध्वस्तीकरण का नोटिस रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में डीएम, गाज़ीपुर एसडीएम सदर और प्रमुख सचिव गृह को पक्षकार बनाया गया है।
गौरतलब है कि 29 मई की रात होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में कटरा गैंग का नाम सामने आया था। होटल कारोबारी ने एक करोड़ रंगदारी नहीं देने पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने एक हत्यारोपियों कमलेश बिंद को एनकाउंटर में मार गिराया था। परिवार ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया और कहा कि पुलिस कमलेश को घर से उठाकर ले गई थी। कमलेश की एनकाउंटर से 38 दिन पहले ही फरवरी में शादी हुई थी।
योगी के मंत्रियों ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए
योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए और जांच की मांग की है। संजय निषाद के सुर में सुर मिलाते हुए सुभासपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने भी एनकाउंटर की जांच की मांग की है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।