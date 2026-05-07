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कानपुर में रेप कांड आरोपी के घर चला बुलडोजर; अवैध कब्जे को ढहाया, 1.34 लाख की वसूली भी होगी

May 07, 2026 01:51 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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कानपुर के बिधनू रेप कांड के मुख्य आरोपी के अवैध कब्जे पर बुधवार को प्रशासन का बुलडोजर गरजा। जिला प्रशासन ने कार्रवाई के बाद खाली कराई गई भूमि ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी में सौंप दी। 1.34 लाख की क्षतिपूर्ति भी आरोपित पर लगाई गई है।

कानपुर में रेप कांड आरोपी के घर चला बुलडोजर; अवैध कब्जे को ढहाया, 1.34 लाख की वसूली भी होगी

कानपुर के चर्चित बिधनू कठेरुआ के दुष्कर्म कांड के मुख्य आरोपी के अवैध कब्जे पर बुधवार को प्रशासन का बुलडोजर गरजा। जिला प्रशासन ने कार्रवाई के बाद खाली कराई गई भूमि ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी में सौंप दी। 1.34 लाख की क्षतिपूर्ति भी आरोपित पर लगाई गई है। ग्राम समाज की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग ने जांच कराई थी। जांच में गाटा संख्या 672 रकबा 0.1330 हेक्टेयर पर अवैध अतिक्रमण की पुष्टि हुई।

अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर

इस मामले में तहसीलदार न्यायिक न्यायालय में मुकदमा चलाया गया, जिसमें विपक्षी गणेश शंकर बेड़िया को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का मौका दिया गया था। स्थलीय निरीक्षण, राजस्व अभिलेखों और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने पाया कि संबंधित भूमि सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में दर्ज है। उस पर अवैध कब्जा किया गया है। इसके बाद धारा-67 के अंतर्गत बेदखली का आदेश पारित किया गया।

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क्षतिपूर्ति के लिए 1.34 लाख की वसूली भी होगी

बुलडोजर लगाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया और कब्जा हटवाकर पूरी भूमि खाली कराई गई। तहसीलदार न्यायिक न्यायालय द्वारा जारी आदेश में आरोपी पर 1,34,240 रुपये की क्षतिपूर्ति भी आरोपित की गई है। आदेश में कहा गया है कि निर्धारित धनराशि की नियमानुसार वसूली की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर वसूली चालान भी जारी किया जाएगा। तहसीलदार सदर विनय द्विवेदी ने बताया कि ग्राम समाज एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे मामलों में चिन्हांकन कर नियमानुसार कार्रवाई हो रही है।

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मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या की थी

आपको बता दें बिधनू थाना क्षेत्र के एक गांव में डेढ़ माह पूर्व दरिंदों ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से आरोपियों ने बच्ची के शव को घर से कुछ ही दूरी पर स्थित गेहूं के खेत में दफना दिया था। सूचना पर बिधनू पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी समेत उसके तीन भाइयों और पिता गणेश बेरिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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पीड़ित कर रहे थे बुलडोजर कार्रवाई की मांग

पीड़ित के परिजन लगातार प्रशासन से हत्यारोपियों के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। प्रशासन द्वारा संस्तुति मिलने के बाद गांव पहुंची राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँची। नायब तहसीलदार राजेश तिवारी के नेतृत्व में टीम ने अवैध रूप से बने हत्यारोपी के नलकूप और मकान को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग से राजस्व निरीक्षक रामभवन सिंह, लेखपाल कल्पना और हरिशंकर विश्वकर्मा मौजूद रहे। वहीं, सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्का प्रभारी शिवम शर्मा पुलिस बल के साथ तैनात रहे।

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