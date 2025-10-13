यूपी में सांड का आतंक; राह चलते लोगों को उठाकर पटका, दो की मौत, छह घायल

यूपी में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता ही जा रही है। अलीगढ़ में सांड ने राह चलते दो लोगों को मार डाला और कई लोग घायल हैं। एक हमले का तो वीडियो भी वायरल हो रहा है। सांडों के इस तरह से हमले के कारण दहशत की स्थिति है।

अलीगढ़ में सांड के हमले ने शहर में दहशत फैला दी है। दो अलग-अलग घटनाओं में सांड ने राह चलते लोगों पर हमला कर दिया। इसके दो लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। ये घटनाएं क्वार्सी क्षेत्र के नगला तिकोना, मान सरोवर और गांधीपार्क क्षेत्र के डोरी नगर में हुईं। हमले इतने भयावह थे कि स्थानीय लोग सहम गए। एक हमले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें सांड एक युवक को उठाकर कई मीटर दूर फेंक देता है।

पहली घटना नगला तिकोना में हुई, जहां सांड ने अचानक राहगीरों पर हमला कर दिया। इसके बाद दूसरी घटना डोरी नगर में सामने आई। यहां सांड ने एक युवक को उठाकर पटक दिया। दोनों घटनाओं में कुल छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए है। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक युवक और एक बुजुर्ग की मौत हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पशु चिकित्सकों ने जांच के बाद बताया कि सांड रेबीज रोग से ग्रसित था। इसके कारण उसका व्यवहार असामान्य और आक्रामक हो गया था। रेबीज एक खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी के कारण जानवरों का व्यवहार बदल जाता है और इंसानों के लिए भी घातक हो सकती है। हमले के बाद सांड की भी मौत हो गई। इससे स्थानीय लोगों में कुछ राहत तो मिली, लेकिन इस घटना ने प्रशासन के सामने आवारा पशुओं के प्रबंधन का गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है।