VIDEO: चेहल्लुम जुलूस में घुसा सांड, 5 हजार की भीड़ में मचाया उत्पात, 12 घायल

संभल में चेहल्लुम के जुलूस के दौरान एक सांड ने जमकर उत्पात मचा दिया। करीब पांच हजार की भीड़ में घुसा सांड आधे घंटे तक लोगों को दौड़ाता रहा। उसने कई लोगों को उठाकर पटक दिया, जिससे भगदड़ मच गई। इस घटना में 12 लोग घायल हुए।

चेहल्लुम के जुलूस के दौरान शुक्रवार को संभल जिले के नखासा चौराहे पर एक सांड ने जमकर उत्पात मचा दिया। करीब पांच हजार की भीड़ में घुसा सांड आधे घंटे तक लोगों को दौड़ाता रहा। उसने कई लोगों को उठाकर पटक दिया, जिससे भगदड़ मच गई। इस घटना में 12 लोग घायल हुए, जिनमें एक युवक की हालत गंभीर है।

घटना का आठ सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जुलूस के बीच सांड तेजी से दौड़ रहा है और लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वीडियो में एक युवक को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाते लोग भी नजर आ रहे हैं। गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

यह घटना शुक्रवार शाम करीब चार बजे नक्खासा चौराहे की है। उस वक्त पूरे शहर से निकल रहे लगभग 60 जुलूस यहां पहुंचकर मातम कर रहे थे। अचानक सांड बेकाबू होकर भीड़ में घुस आया और लोगों पर हमला करने लगा। उसने एक युवक के चेहरे पर सींग मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। अन्य 11 लोगों को भी चोटें आई हैं। चेहल्लुम जुलूस की सुरक्षा के लिए कोतवाली, नक्खासा, रायशक्ति और हयातनगर थानों से करीब 100 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। लेकिन जैसे ही सांड भीड़ में घुसा, पुलिसकर्मी भी अपनी जान बचाने में लग गए। किसी ने सांड को पकड़ने या खदेड़ने की कोशिश तक नहीं की। इस वजह से लोगों में प्रशासन की तैयारियों को लेकर गुस्सा देखा गया।

आधे घंटे तक रुका जुलूस सांड की दहशत में जुलूस करीब आधे घंटे तक रुका रहा। हालात काबू में आने के बाद ही आगे बढ़ पाया। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सिटी आलोक भाटी देर रात अस्पताल पहुंचे और गंभीर घायल युवक का हालचाल लिया। उन्होंने बताया कि युवक के चेहरे पर गहरी चोटें आई हैं, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है।

चेहल्लुम के जुलूस में जेनरेटर में करंट से एक की मौत उधर, थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के ग्राम फुलसिंहा में सोमवार रात चेहल्लुम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। रात करीब 11 बजे जनरेटर में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से तीन युवक करंट की चपेट में आ गए। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से झुलस गए।

गांव फुलसिंहा में हर साल की तरह इस बार भी चेहल्लुम का जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में रोशनी के इंतज़ाम के लिए बड़ा जनरेटर लगाया गया था। जब जुलूस करंजे के पास पहुंचा तो खराब रास्ते और गहरे गड्ढों की वजह से जनरेटर लड़खड़ाकर उलट गया। इसी दौरान चलते जनरेटर में शॉर्ट सर्किट हो गया और करंट ने पास खड़े लोगों की चपेट में ले लिया। हादसे में गांव के ही कासिमकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सलीम और सज्जाद अली गंभीर रूप से झुलस गए। आनन-फानन में तीनों को जिला अस्पताल सम्भल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कासिम को मृत घोषित कर दिया। दोनों घायलों का उपचार जारी है।