Bull entered Chehalum procession 12 people injured in stampede VIDEO: चेहल्लुम जुलूस में घुसा सांड, 5 हजार की भीड़ में मचाया उत्पात, 12 घायल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBull entered Chehalum procession 12 people injured in stampede

VIDEO: चेहल्लुम जुलूस में घुसा सांड, 5 हजार की भीड़ में मचाया उत्पात, 12 घायल

संभल में चेहल्लुम के जुलूस के दौरान  एक सांड ने जमकर उत्पात मचा दिया। करीब पांच हजार की भीड़ में घुसा सांड आधे घंटे तक लोगों को दौड़ाता रहा। उसने कई लोगों को उठाकर पटक दिया, जिससे भगदड़ मच गई। इस घटना में 12 लोग घायल हुए।

Pawan Kumar Sharma कार्यालय संवाददाता, संभलSat, 16 Aug 2025 10:34 PM
share Share
Follow Us on
VIDEO: चेहल्लुम जुलूस में घुसा सांड, 5 हजार की भीड़ में मचाया उत्पात, 12 घायल

चेहल्लुम के जुलूस के दौरान शुक्रवार को संभल जिले के नखासा चौराहे पर एक सांड ने जमकर उत्पात मचा दिया। करीब पांच हजार की भीड़ में घुसा सांड आधे घंटे तक लोगों को दौड़ाता रहा। उसने कई लोगों को उठाकर पटक दिया, जिससे भगदड़ मच गई। इस घटना में 12 लोग घायल हुए, जिनमें एक युवक की हालत गंभीर है।

घटना का आठ सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जुलूस के बीच सांड तेजी से दौड़ रहा है और लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वीडियो में एक युवक को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाते लोग भी नजर आ रहे हैं। गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

यह घटना शुक्रवार शाम करीब चार बजे नक्खासा चौराहे की है। उस वक्त पूरे शहर से निकल रहे लगभग 60 जुलूस यहां पहुंचकर मातम कर रहे थे। अचानक सांड बेकाबू होकर भीड़ में घुस आया और लोगों पर हमला करने लगा। उसने एक युवक के चेहरे पर सींग मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। अन्य 11 लोगों को भी चोटें आई हैं। चेहल्लुम जुलूस की सुरक्षा के लिए कोतवाली, नक्खासा, रायशक्ति और हयातनगर थानों से करीब 100 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। लेकिन जैसे ही सांड भीड़ में घुसा, पुलिसकर्मी भी अपनी जान बचाने में लग गए। किसी ने सांड को पकड़ने या खदेड़ने की कोशिश तक नहीं की। इस वजह से लोगों में प्रशासन की तैयारियों को लेकर गुस्सा देखा गया।

आधे घंटे तक रुका जुलूस

सांड की दहशत में जुलूस करीब आधे घंटे तक रुका रहा। हालात काबू में आने के बाद ही आगे बढ़ पाया। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सिटी आलोक भाटी देर रात अस्पताल पहुंचे और गंभीर घायल युवक का हालचाल लिया। उन्होंने बताया कि युवक के चेहरे पर गहरी चोटें आई हैं, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है।

ये भी पढ़ें:खेत में काम कर रहे किसान को बाघ ने बनाया निवाला, अधखाया मिला शव

चेहल्लुम के जुलूस में जेनरेटर में करंट से एक की मौत

उधर, थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के ग्राम फुलसिंहा में सोमवार रात चेहल्लुम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। रात करीब 11 बजे जनरेटर में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से तीन युवक करंट की चपेट में आ गए। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से झुलस गए।

गांव फुलसिंहा में हर साल की तरह इस बार भी चेहल्लुम का जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में रोशनी के इंतज़ाम के लिए बड़ा जनरेटर लगाया गया था। जब जुलूस करंजे के पास पहुंचा तो खराब रास्ते और गहरे गड्ढों की वजह से जनरेटर लड़खड़ाकर उलट गया। इसी दौरान चलते जनरेटर में शॉर्ट सर्किट हो गया और करंट ने पास खड़े लोगों की चपेट में ले लिया। हादसे में गांव के ही कासिमकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सलीम और सज्जाद अली गंभीर रूप से झुलस गए। आनन-फानन में तीनों को जिला अस्पताल सम्भल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कासिम को मृत घोषित कर दिया। दोनों घायलों का उपचार जारी है।

ये भी पढ़ें:नाम बदलकर कैफे संचालक ने युवती को प्रेम जाल फंसाया, ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म

कासिम की मौत की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी होनी थी और परिवार तैयारियों में जुटा था। लेकिन खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना हजरत नगर गढ़ी पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। परिजनों और ग्रामीणों ने किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम से साफ इंकार कर दिया। परिवार ने पंचनामा भरकर शव को गांव में ही सुपुर्द-ए-ख़ाक करने की इच्छा जताई। गांव में चेहल्लुम के मौके पर धार्मिक माहौल था, लेकिन हादसे ने पूरे वातावरण को ग़मगीन कर दिया। लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे कि जिसकी बारात निकलनी थी, उसकी अचानक जनाज़ा उठ गया।

Sambhal News Sambhal Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |