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यूपी में आवारा जानवरों की दहशत: नैमिषारण्य दर्शन करने आए बुजुर्ग समेत तीन को सांड़ ने दौड़ा-दौड़ाकर पटका

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, सीतापुर
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सीतापुर के नैमिषारण्य में दर्शन करने आए बुजर्ग समेत तीन लोगों पर सांड़ ने हमला कर दिया। सांड़ ने तीनों को सड़क दौड़ा- दौड़ा कर मारा और उठाकर पटक दिया। जिससे तीनों बुरी तरह से घायल हो गए।

यूपी में आवारा जानवरों की दहशत: नैमिषारण्य दर्शन करने आए बुजुर्ग समेत तीन को सांड़ ने दौड़ा-दौड़ाकर पटका

Sitapur News: यूपी में आवारा जानवरों के हमले को लेकर लोगों में दहशत है। ये जानवर आए दिन राह चलते लोगों पर हमला कर देतें। ऐसे में कुछ लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। सीतापुर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। नैमिषारण्य में सोमवार को दर्शन करने आए बुजर्ग समेत तीन लोगों पर सांड़ ने हमला कर दिया। सांड़ ने तीनों को सड़क दौड़ा- दौड़ा कर मारा और उठाकर पटक दिया। सांड का हमला देख हड़कंप मच गया। लोग चीख पुकार मचाते हुए दौड़े। किसी तरह सांड को हटाकर उसके चंगुल से तीनों को छुड़ाकर अस्पताल भेजवाया। जहां उनका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार फोन करने के बाद एंबुलेंस मौके पर नहीं आई।

तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में रोज की तरह बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आए थे। मिश्रिख के अमहदपुर निवासी बुजुर्ग राम प्रसाद, नैमिषारण्य निवासी नब्बे कुमार और शिवा चक्रतीर्थ रोड से ललिता देवी मंदिर की तरफ दर्शन करने जा रहे थे। तभी सांड़ ने अचानक ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों लोग चीख मचाते हुए भागे तो सांड़ ने उन्हें दौड़ा लिया। तीनों को उठाकर सड़क पर पटक दिया। सांड़ के हमले से राम प्रसाद, नब्बे कुमार और शिवा गंभीर रूप से चोटिल हो गए। चीख पुकार सुन आसपास के लोग दौड़े। किसी तरह लोगों ने मशक्कत कर सांड़ के चंगुल से उन्हें छुड़ाया। जब जाकर तीनों की जान बच सकी। सांड के हमले से लोगों में आक्रोश है।

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कई बार फोन करने के बाद भी नहीं आई एंबुलेंस

लोगों को आरोप है कि सांड़ के हमले से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल भिजवाने के लिए कई बार एंबुलेंस को फोन किया पर एंबुलेंस नहीं काई। काफी देर इंतजार के बाद ऑटो से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजवाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल भेजवाया। जहां उनका इलाज चल रहा है।

ग्रामीणों का आरोप कई बार शिकायत के बाद भी नहीं होती कार्रवाई

ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। क्षेत्र में अक्सर जानवर लोगों को दौड़ा लेते हैं। पूर्व में कई बार शिकायत की गई पर जिम्मेदारों कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन की लापरवााही से आज तीन लोगों की जान सांसत में आ गई।

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एक घंटे की मशक्कत कर सांड़ को पकड़ा

सांड के हमले से तीन लोगों के घायल होने की सूचना पर कुछ ही देर में नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंच गई। नगरालिका की टीम ने एक घंटे की मशक्कत कर सांड़ को पकड़ लिया। तब जाकर आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। मिश्रिख- नैमिषारण्य नगरपालिका अध्यक्ष सीमा भार्गव ने बताया कि सांड़ पकड़वा लिया गया है। अभियान चलाकर क्षेत्र में घूम रहे सांड़ों को पकड़ कर गौशालाओं में भेजा जाएगा।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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