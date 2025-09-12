लखनऊ में सीएम आवास के पास युवक ने खाया जहर, मौत, बिजली विभाग के अधिकारियों से था परेशान

यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएम आवास के पास विक्रमादित्य मार्ग पर शुक्रवार सुबह बुलंदशहर के युवक अजय ने जहरीला पदार्थ खा लिया। गम्भीर हालत में उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अजय बिजली विभाग के अधिकारियों से परेशान था। उसकी शिकायत की सुनवाई नहीं हो रही थी। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

इंपेक्टर गौतमपल्ली रत्नेश सिंह के मुताबिक, अजय बुलंदशहर में शहर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। विक्रमादित्य मार्ग पर सुबह एकाएक गश खाकर गिर पड़ा। ड्यूटी पर लगे पुलिस ने उसे दौड़कर उठाया। उल्टी कर रहा था। पानी पिलाकर पुलिसकर्मियों ने उल्टियां कराई। आनन-फानन सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए युवक ने पुलिस की ओर से हुई पूछताछ में बताया कि वह बुलंदशहर में बिजली विभाग से जुड़े अधिकारियों से परेशान है। बिजली विभाग से समस्या थी। उसने बताया कि उसने आटा चक्की शुरू की थी। चक्की लगाने के बाद ही ट्रांसफार्मर फुक गया। शिकायत की तो कुछ समय में ट्रांसफर में बदल गया लेकिन नया ट्रांसफर भी फुक गया। बिजली विभाग के अधिकारियों से दोबारा इसकी शिकायत तो सुनवाई नहीं हुई। वह चक्कर काटता रहा।