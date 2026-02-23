अब बुलंदशहर में गड्ढे में भरे पानी में डूबा मासूम, बचाने कूदी मां भी दलदल में फंसी

बुलंदशहर में मां के साथ ननिहाल आए 2 वर्षीय मासूम की घर के सामने ही सड़क किनारे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मौत हो गई। बच्चे को बचाने के चक्कर में मां भी दलदल में डूब गई। वह बीमार पिता को देखने के लिए अपने मायके आई थी।

यूपी के बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां नरसेना थाना क्षेत्र के गांव भड़कऊ में मां के साथ ननिहाल आए 2 वर्षीय मासूम की घर के सामने ही सड़क किनारे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक की मां बीमार पिता को देखने के लिए अपने मायके आई थी। काफी देर बाद मासूम को पानी से बाहर निकाला गया। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी रास्ते में मौत हो गई। मासूम की मौत होने से परिजनों में कोहराम मच गया।

स्याना थाना क्षेत्र के गांव खाद मोहन नगर के रहने वाले अंजलि अपने दो साल के बेटे गगन के साथ बीमार पिता सुनील को देखने के लिए अपने मायके गांव भड़कऊ आई थी। परिजन ने बताया कि मृतक के नाना सुनील की काफी दिनों से हालत खराब चल रही था। शनिवार की शाम करीब 4 बजे अंजलि गांव भड़कऊ पहुंची थी और बीमार पिता का हाल-चाल ले रही थी। एक घंटे बाद ही गगन खेलते-खेलते आंखों से ओझल हो गया। सुनील के घर के सामने ही नहर की पटरी के समीप सिंचाई विभाग की जमीन के गड्ढे में काफी दिनों से पानी भरा हुआ था।

मासूम गगन गड्ढे के पानी में गिर गया। परिजनों उसे आसपास के घरों में तलाश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद गगन पानी में उतराता हुआ मिला। आनन-फानन में परिजन उसे लेकर स्याना के अस्पताल पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद से लापरवाही कर सड़क पर गड्ढे खोदने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। लोगों में इसकों लेकर प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है।

मासूम को बचाने कूदी मां भी दलदल में फंसी ग्रामीणों ने बताया कि गांव का गंदा पानी सड़क किनारे गड्ढे में भरा रहता है, जिससे वहां दलदल बन गई है और ऊपर घास उग आई है। गगन को पानी में उतराता हुआ देख उसकी मां अंजलि दलदल में कूद गई। बेटे को बचाने के चक्कर में वह भी दलदल में फंस गई और डूबने लगी। कड़ी मशक्कत के बाद मां बेटे को बाहर निकाला गया। बेटे की जान बचाने को मां ने अपनी जान की बाजी लगा दी लेकिन अफसोस गगन की मौत हो गई।

इस गड्ढे में पहले भी हो चुके हैं हादसे ग्रामीणों ने बताया कि सड़क किनारे गड्ढे में पानी और दलदल में फंसने से अब तक कई पशुओं की मौत हो चुकी है। बीते 6 माह पहले गांव निवासी तारावती का बछड़ा, एक बेसहारा गोवंश की दलदल में फंसने से मौत हुई थी। दलदल में वाहन पलटने से हादसे हुए हैं।