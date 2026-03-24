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इनकी मुल्लागर्दी गां%## में घूसा देंगे; हिंदू रक्षा दल के नेता ने गैस एजेंसी पर काटा हंगामा, जबरन मंगवाई मांफी

Mar 24, 2026 01:45 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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बुदंशहर में एक गैस एजेंसी पर हिंदू रक्षा दल के नेताओं ने धार्मिक आधार पर गैस वितरण करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। यहां तक कि एजेंसी संचालक से जबरन माफी मंगवाई गई। जिसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं, हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

इनकी मुल्लागर्दी गां%## में घूसा देंगे; हिंदू रक्षा दल के नेता ने गैस एजेंसी पर काटा हंगामा, जबरन मंगवाई मांफी

यूपी के बुदंशहर में एक गैस एजेंसी पर हिंदू रक्षा दल के नेताओं ने धार्मिक आधार पर गैस वितरण करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। यहां तक कि विवादित शब्दों का भी प्रयोग किया गया। वहीं, एजेंसी संचालक से जबरन माफी मंगवाई गई। जिसके बाद मामला शांत हुआ। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के मुताबिक ये मामला खुर्जा के मूडाखेरा का है। मंगलवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसमें कुछ लोग एक एजेंसी के बाहर हंगामा करते दिख रहे हैं। साथ ही धार्मिक आधार पर गैस वितरण का आरोप लगा रहे हैं। हंगामा बढ़ता देख एजेंसी संचालक खालिद ने माफी मांगी। जिसके बाद लोग शांत हुए। वहीं एजेंसी के संचालक खालिद ने बताया कि सरकार के नियमानुसार गैस का वितरण किया जा रहा था। इस दौरान हिन्दू रक्षा दल के नेता नीटू यादव ने आकर कहा कि मेरा कार्यकर्ता लाइन में नहीं लगेगा। इसको पहले गैस दी जाए। नियमानुसार गैस देने की बात पर उन्होंने अभद्रता करते हुए हंगामा किया। धार्मिक आधार पर गैस वितरण करने का आरोप गलत है। सभी को सम्मान देते हुए गैस नियमानुसार वितरित की जा रही है। उनके द्वारा की गई अभद्रता और हंगामे के बाद से कई लोगों के फोन आ रहे हैं। इससे मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है।

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि एक शख्स आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वह नाराजगी जताते हुए कह रहा है, 'हिन्दुस्तान में रहकर के ये मुल्लागर्दी दिखा रहे हैं। इनकी गां... में घूसा दूंगा मुल्लागर्दी। ये बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुओं का देश है। माफी माफ। पीठ गरमा दूंगा। फोन कर रहा हूं, तमीज से फोन उठा। हिंदू समाज से माफी मांग कि यदि मेरी मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंचती हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं। आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। यहां हिंदू-मुस्लिम सभी बराबर हैं। अगर मेरे कार्यकर्ता से बदतमीजी की तो हलक में हाथ डालकर निकाल दूंगा।'

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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