इनकी मुल्लागर्दी गां%## में घूसा देंगे; हिंदू रक्षा दल के नेता ने गैस एजेंसी पर काटा हंगामा, जबरन मंगवाई मांफी

बुदंशहर में एक गैस एजेंसी पर हिंदू रक्षा दल के नेताओं ने धार्मिक आधार पर गैस वितरण करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। यहां तक कि एजेंसी संचालक से जबरन माफी मंगवाई गई। जिसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं, हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यूपी के बुदंशहर में एक गैस एजेंसी पर हिंदू रक्षा दल के नेताओं ने धार्मिक आधार पर गैस वितरण करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। यहां तक कि विवादित शब्दों का भी प्रयोग किया गया। वहीं, एजेंसी संचालक से जबरन माफी मंगवाई गई। जिसके बाद मामला शांत हुआ। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के मुताबिक ये मामला खुर्जा के मूडाखेरा का है। मंगलवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसमें कुछ लोग एक एजेंसी के बाहर हंगामा करते दिख रहे हैं। साथ ही धार्मिक आधार पर गैस वितरण का आरोप लगा रहे हैं। हंगामा बढ़ता देख एजेंसी संचालक खालिद ने माफी मांगी। जिसके बाद लोग शांत हुए। वहीं एजेंसी के संचालक खालिद ने बताया कि सरकार के नियमानुसार गैस का वितरण किया जा रहा था। इस दौरान हिन्दू रक्षा दल के नेता नीटू यादव ने आकर कहा कि मेरा कार्यकर्ता लाइन में नहीं लगेगा। इसको पहले गैस दी जाए। नियमानुसार गैस देने की बात पर उन्होंने अभद्रता करते हुए हंगामा किया। धार्मिक आधार पर गैस वितरण करने का आरोप गलत है। सभी को सम्मान देते हुए गैस नियमानुसार वितरित की जा रही है। उनके द्वारा की गई अभद्रता और हंगामे के बाद से कई लोगों के फोन आ रहे हैं। इससे मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है।