बुलंदशहर गैंगरेप-हत्या पीड़ित परिवार ने बेचा मकान, पुलिस सुरक्षा हटने के बाद शहर छोड़ा

बुलंदशहर गैंगरेप-हत्या पीड़ित परिवार ने बेचा मकान, पुलिस सुरक्षा हटने के बाद शहर छोड़ा

संक्षेप: बुलंदशहर में 2018 के चर्चित छात्रा गैंगरेप-हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस सुरक्षा हटाए जाने के बाद शहर छोड़ दिया है। परिवार ने अपना मकान बेचकर दहशत के माहौल में बुलंदशहर से पलायन कर लिया है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि सुरक्षा न मिलने से वे लगातार डर में जी रहे थे।

Wed, 12 Nov 2025 08:10 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, बुलंदशहर
यूपी पुलिस की संवेदनहीनता ही कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल, बुलंदशहर के एक परिवार की नाबालिग बेटी को घर के बाहर से अगवा कर गैंगरेप कर हत्या कर दी गई। केस की पैरवी के दौरान पीड़ित परिवार को धमकियां मिली तो पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। कुछ माह पहले अचानक पीड़ित परिवार की सुरक्षा हटा ली गई। अब पीड़ित परिवार दहशत के कारण बुलंदशहर से मकान बेचकर पलायन कर गया। पीड़ित परिवार गैर जनपद में छिपकर गुजर-बसर कर रहा है। पीड़ित परिजनों ने कोई अनहोनी पर बुलंदशहर पुलिस-प्रशासन के जिम्मेदार होने की बात कहते हुए सुरक्षा बहाल किए जाने की मांग की है।

मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक समेत अन्य अधिकारियों को भेजे शिकायती पत्र में चांदपुर क्षेत्र निवासी पीड़िता महिला ने बताया है कि वर्ष 2018 में तीन अभियुक्तों ने उनकी नाबालिग बेटी को अगवा कर दरिंदगी की थी। इस मामले में जिला न्यायालय द्वारा तीनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। वर्तमान में मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि बीते दिनों जिला पुलिस द्वारा उनकी सुरक्षा हटा दी गई। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने एसएसपी और एलआईयू को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा देने की अपील की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

ऐसे में दहशत के चलते पीड़ित परिवार को मकान बेचकर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब पीड़ित परिवार गैर जिले में छिपकर कामकाज करते हुए जीवन-यापन कर रहा है। पीड़ित परिजनों ने कहा है कि यह मामला दो समुदायों से जुड़ा हुआ है। यदि उनके परिवार के साथ कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार बुलंदशहर पुलिस-प्रशासन को माना जाए।

यह था मामला

2 जनवरी 2018 को बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र में घर के बाहर से 16 वर्षीय छात्रा का ट्यूशन से लौटने के दौरान कार सवार तीन युवकों ने अपहरण कर लिया था। नाबालिग छात्रा से चलती कार में गैंगरेप किया और फिर गला दबाकर हत्या कर शव को दादरी क्षेत्र स्थित नहर में फेंक दिया था। 4 जनवरी 2018 को नाबालिग छात्रा का शव बरामद हुआ था। तत्कालीन एसएसपी मुनिराज के नेतृत्व में कई टीमों ने घटना का खुलासा कर तीन आरोपी जुल्फिकार, इजराइल उर्फ मालानी और दिलशाद को गिरफ्तार किया था।

कोर्ट ने तीनों को सुनाई थी फांसी की सजा

24 मार्च 2021 को बुलंदशहर में पॉक्सो न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। तीनों अभियुक्त जुल्फिकार, इजराइल उर्फ मालानी एवं दिलशाद को फांसी और अर्थदंड की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह सामान्य घटना नहीं है।

हाईकोर्ट से उम्रकैद में तब्दील हो गई थी सजा

हाईकोर्ट में अभियुक्त पक्ष द्वारा अपील की गई। हाईकोर्ट ने तीनों अभियुक्तों की सजा को फांसी की बजाय उम्रकैद में तब्दील कर दिया। इस फैसले के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। वर्तमान में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

इस मामले में एसपी शंकर प्रसाद का कहना है कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं है। नियमानुसार किसी भी मामले में सजा होने के बाद सुरक्षा हटा ली जाती है। अगर पीड़ित पक्ष को कोई खतरा है तो उसे उच्चाधिकारियों से संपर्क कर सुरक्षा की अपील करनी चाहिए। तभी कोई निर्णय लिया जा सकता है।

