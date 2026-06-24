कृषि उत्पादन मंडी सचिव एक लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन के बिछाए जाल फंसे
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कृषि उत्पादन मंडी सचिव एक लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मंडी में पीड़ित आढ़ती को नोटिस देकर परेशान करते हुए रिश्वत मांगी गई थी।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में मंडी सचिव एंटी करप्शन के बिछाए जाल में फंस गए हैं। एंटी करप्शन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने खुर्जा की कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव नाहर सिंह को आढ़ती से एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ दबोच लिया। मंडी में पीड़ित आढ़ती को नोटिस देकर परेशान करते हुए रिश्वत मांगी गई थी। आढ़ती ने इसकी शिकायत पर एंटी करप्शन टीम से की थी।
खुर्जा के कालंदी कुंज निवासी अतुल गुप्ता की नई मंडी में आढ़त है। साथ ही उनकी फ्लोर मिल भी है। आढ़ती का आरोप है कि कृषि उत्पादन मंडी समिति सचिव द्वारा बार-बार नोटिस देकर उनकी फर्म का लाइसेंस निरस्त करने की बात कही जा रही थी। लाइसेंस को निरस्त करने के लिए दिए गए नोटिस को खत्म करने और मामले को निपटाने के एवज में मंडी सचिव ने एक लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इससे परेशान होकर आढ़ती अतुल गुप्ता ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी। जिसके बाद मेरठ की एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया।
शिकायत की जांच के बाद टीम ने जाल बिछाया और योजना के तहत मेरठ की एंटी करप्शन टीम के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र कुमार ने टीम के साथ आढ़ती से रिश्वत की रकम एक लाख रुपये लेते समय मंडी सचिव नाहर सिंह निवासी गांव नगला अमरोही थाना बलरई जनपद इटावा, हाल पता सेक्टर 16 वसुन्धरा गाजियाबाद को कृषि उत्पादन मंडी समिति के कार्यालय से रंगे हाथ पकड़ लिया। जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने आरोपी सचिव से पूछताछ की। इस कार्रवाई के बाद मंडी क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं, व्यापारियों के बीच भी यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
शिकारपुर मंडी में 18 जून को रिश्वत लेते पकड़ा था कंप्यूटर ऑपरेटर
इससे पूर्व 18 जून को शिकारपुर की कृषि उत्पादन मंडी समिति का कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र कुमार दस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ दबोचा था। इस प्रकरण में आरोपी मंडी सचिव फरार हो गया था। कोतवाली में आरोपी मंडी सचिव अर्जुन सिंह सिरोही और कंप्यूटर आपरेटर जितेन्द्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
टीम मंडी सचिव को थाने लेकर आई
खुर्जा सीओ शोभित कुमार अत्री ने बताया कि एंटी करप्शन की टीम मंडी सचिव को थाने लेकर आई। टीम द्वारा जांच की जा रही है। मामले में एंटी करप्शन टीम द्वारा तहरीर दिए जाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें