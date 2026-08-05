Bulandsehar News: पहासू में गंगावली पुल से युवक ने लगाई छलांग
Bulandsehar News: पहासू में गंगावली पुल से ने लगाई छलांगपहासू में गंगावली पुल से ने लगाई छलांगपहासू में गंगावली पुल से ने लगाई छलांगपहासू में गंगावली पुल से ने लगाई छलांग
Bulandsehar News: क्षेत्र में गंगावली गंग नहर पर युवक ने छलांग लगा दी। घटना की खबर के बाद नहर पर काफी लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक युवक की तलाश की, लेकिन डूबने वाले का कोई पता नहीं चल सका। पुलिस ने गोताखोरों तथा एनडीआरएफ की टीम को सूचना दे दी है। बताया जा रहा है कि गांव बनैल निवासी प्रदीप बुधवार को अपनी बहन नीतू व अनीता की ससुराल सुरजावली से बाइक से वापस गांव बनैल वापस लौट रहा था। गांव गंगावली के पास गंग नहर पर बाइक खड़ी कर नहर में कूद गया।
जाटोला निवासी पप्पू पुत्र के दत्त ने थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बाइक के नम्बर से कूदने वाले की पहचान कर परिजनों को मौके पर बुला लिया। काफी देर तलाशने कर बाद प्रदीप का कोई पता नहीं चलने पर पुलिस ने गोताखोरों तथा एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी। समाचार लिखे जाने तक प्रदीप का कोई पता नहीं चल सका है। थाना प्रभरी अमित कुमार ने बताया कि डूबने वाले युवक की तलाश की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।