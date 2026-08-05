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Bulandsehar News: पहासू में गंगावली पुल से युवक ने लगाई छलांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: पहासू में गंगावली पुल से ने लगाई छलांगपहासू में गंगावली पुल से ने लगाई छलांगपहासू में गंगावली पुल से ने लगाई छलांगपहासू में गंगावली पुल से ने लगाई छलांग

Bulandsehar News: पहासू में गंगावली पुल से युवक ने लगाई छलांग

Bulandsehar News: क्षेत्र में गंगावली गंग नहर पर युवक ने छलांग लगा दी। घटना की खबर के बाद नहर पर काफी लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक युवक की तलाश की, लेकिन डूबने वाले का कोई पता नहीं चल सका। पुलिस ने गोताखोरों तथा एनडीआरएफ की टीम को सूचना दे दी है। बताया जा रहा है कि गांव बनैल निवासी प्रदीप बुधवार को अपनी बहन नीतू व अनीता की ससुराल सुरजावली से बाइक से वापस गांव बनैल वापस लौट रहा था। गांव गंगावली के पास गंग नहर पर बाइक खड़ी कर नहर में कूद गया।

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जाटोला निवासी पप्पू पुत्र के दत्त ने थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बाइक के नम्बर से कूदने वाले की पहचान कर परिजनों को मौके पर बुला लिया। काफी देर तलाशने कर बाद प्रदीप का कोई पता नहीं चलने पर पुलिस ने गोताखोरों तथा एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी। समाचार लिखे जाने तक प्रदीप का कोई पता नहीं चल सका है। थाना प्रभरी अमित कुमार ने बताया कि डूबने वाले युवक की तलाश की जा रही है।

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