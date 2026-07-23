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Bulandsehar News: मजदूर पर धारदार हथियारों से हमला,हालात गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला चौधरीवाड़ा में चार युवकों ने नशे का सामान लाने से इनकार करने पर मजदूर जैद पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जैद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें दिल्ली अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

Bulandsehar News: मजदूर पर धारदार हथियारों से हमला,हालात गंभीर

Bulandsehar News: कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला चौधरीवाड़ा में कुछ युवकों द्वारा नशे का सामान लाने से इनकार करने पर मजदूर पर धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। घायल की हालत गम्भीर होने पर उसे दिल्ली अस्पताल रेफर किया गया है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। मोहल्ला चौधरीवाड़ा निवासी काजिम ने बताया कि उसका पुत्र जैद नवीन मंडी में मजदूरी करता है। बताया कि बुधवार शाम वह घर खाना लेने आ रहा था। इसी दौरान मोहल्ले के ही चार युवकों ने उसे रास्ते में रोक लिया और नशे का सामान लाने के लिए कहा।

जैद द्वारा मना करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। आरोप है कि उसके सिर पर तलवार से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।घायल जैद को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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