Bulandsehar News: रंजिश में युवक के साथ मारपीट कर हत्या की धमकी
Bulandsehar News: नगर के मोहल्ला फर्राशान में मोहम्मद अली पर कुछ लोगों ने रंजिश के चलते हमला किया। आरोपी बेवजह गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों से मारपीट करने लगे और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
Bulandsehar News: नगर के मोहल्ला फर्राशान में एक युवक के साथ कुछ लोगों ने रंजिश के चलते लात-घूंसों से मारपीट की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर कोतवाली में मोहल्ला फर्राशान निवासी मोहम्मद अली पुत्र हाफिज रहीम खां ने तहरीर देकर बताया कि बीती 30 मई को शाम वह अपने स्कूल के पास खड़ा था। उसी दौरान आरोपी अकरम पुत्र नजर अहमद, हंजला पुत्र अकरम अली, जाहिद और खालिद पुत्र बाबू पहलवान एक राय होकर वहां पहुंचे और बेवजह गाली-गलौज करते हुए उसके साथ लात-घूंसों से मारपीट करने लगे।
शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोगों को आता देख आरोपी उसे भविष्य में जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित मोहम्मद अली का आरोप है कि नामजद आरोपी अकरम आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ कोतवाली नगर में पूर्व से हत्या का मामला दर्ज है। इसके अलावा दिल्ली में हत्या और लूट जैसे संगीन अपराधों के सिलसिले में वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी बंद रह चुका है। पीड़ित ने आरोपियों से अपनी जान का खतरा जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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