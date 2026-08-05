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Bulandsehar News: जहांगीराबाद के हिस्ट्रीशीटर समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: कोतवाली देहात क्षेत्र में प्रदुम्न कौशिक नामक युवक को हिस्ट्रीशीटर नीरज पाठक और उसके दोस्तों ने रास्ते में रोककर पीटा और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। युवक ने पुलिस में शिकायत की है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

Bulandsehar News: जहांगीराबाद के हिस्ट्रीशीटर समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Bulandsehar News: कोतवाली देहात क्षेत्र में एक युवक को रास्ते में रोककर मारपीट करने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने तथा ब्लैकमेल करने के आरोप में जहांगीराबाद के हिस्ट्रीशीटर समेत चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। देहात पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। कोतवाली देहात में जहांगीराबाद के मोहल्ला मेमरान निवासी प्रदुम्न कौशिक ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि 15 अप्रैल को वह नवीन सब्जी मंडी के पास से गुजर रहा था। उसी दौरान जहांगीराबाद के हिस्ट्रीशीटर नीरज पाठक, कादिर निवासी लालकुआं (जहांगीराबाद) और उनके साथ मौजूद दो अन्य अज्ञात लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया।

​आरोपियों ने पीड़ित के साथ गाली-गलौज की और नीरज पाठक ने हाथ में लिए डंडे से पीड़ित की कमर पर वार कर दिया। पीड़ित ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। भागते समय आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में देहात पुलिस को निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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