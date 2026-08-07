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Bulandsehar News: युवती को झांसा देकर अगवा करने का प्रयास, छेड़छाड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: युवती को झांसा देकर अगवा करने का प्रयास, छेड़छाड़

Bulandsehar News: युवती को झांसा देकर अगवा करने का प्रयास, छेड़छाड़

Bulandsehar News: ​यु नगर क्षेत्र के एक गांव में ब्यूटी पार्लर से लौट रही एक युवती को लिफ्ट देने के बहाने जंगल की तरफ ले जाकर छेड़छाड़ की गई और विरोध करने पर पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट की गई। नगर पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर कोतवाली में एक गांव निवासी पीड़ित व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि बीते दिन उसकी बहन कस्बे में एक ब्यूटी पार्लर में काम कर अपने घर लौट रही थी। रास्ते में गांव के बम्बे के पुल(जीटी रोड) के पास पड़ोसी पंकज बाइक लेकर मिला। पंकज ने युवती को घर छोड़ने का झांसा देकर अपनी बाइक पर बैठा लिया।

​आरोप है कि पंकज युवती को उसके घर छोड़ने के बजाय जबरन जंगल की तरफ ले गया। अनहोनी की आशंका पर युवती ने अपने भाई को फोन कर बताया कि पंकज उसके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ कर रहा है, जिसके बाद फोन कट गया। परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता का भाई शिकायत करने आरोपी पंकज के घर पहुंचा। इस पर आरोपी पंकज ने अपने साथी भरत और सोनू को बुला लिया। तीनों आरोपियों ने एकजुट होकर शिकायतकर्ता और उसके परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान पीड़िता के चचेरे भाई की आंख पर गंभीर चोट आई। गांव वालों के एकत्र होने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। सीओ सिटी प्रखर पाण्डेय ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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