Bulandsehar News: युवती को बहला-फुसलाकर ले गया मुजफ्फरनगर का युवक
Bulandsehar News: नगर के एक मोहल्ले से एक युवती का अपहरण कर लिया गया है। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि मुजफ्फरनगर के युवक जैद ने उसे बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी है और युवती की तलाश के लिए टीम नियुक्त की है।
Bulandsehar News: नगर क्षेत्र के एक मोहल्ले से युवती को मुजफ्फरनगर का युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पीड़ित पक्ष ने युवती के साथ अनहोनी की आशंका जताई है। नगर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर कोतवाली में एक मोहल्ला निवासी पीड़िता महिला ने तहरीर देकर बताया कि वह अपने परिवार के साथ मोहल्ले में रहती है। आरोप है कि उसकी पुत्री को मुजफ्फरनगर निवासी जैद बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पीड़िता के द्वारा सभी संभावित स्थानों पर अपनी पुत्री को तलाश कर लिया गया, किंतु उसका पता नहीं चल सका है। ऐसे में अगवा पुत्री के साथ अनहोनी की आशंका बनी हुई है।
पीड़िता ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पुत्री की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। नगर पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर आरोपी जैद निवासी मुजफ्फरनगर के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सीओ सिटी ने बताया कि युवती की बरामदगी के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है। जल्द ही उसे सकुशल बरामद कर लिया जाएगा।
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