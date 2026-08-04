Bulandsehar News: करनपुर खेत में लटका मिला युवक का शव
Bulandsehar News: करनपुर खेत में लटका मिला युवक का शव
Bulandsehar News: युवक का शव गांव करनपुर स्थित खेत में खड़े पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम को भेजा।कोतवाली प्रभारी जय किशोर गौतम ने बताया है कि मंगलवार देर शाम 21 वर्षीय युवक प्रदीप पुत्र रमेश निवासी गांव गरहरा ने गांव करनपुर स्थित अपने खेत में लगे बकान के पेड़ पर रस्सी के फंदे से लटक कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मृतक की 3 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। आत्महत्या के कारण का पता नहीं लगा है।
पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है।
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