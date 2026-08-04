Bulandsehar News: पत्नी के मायके से न आने पर युवक ने लगाई फांसी
Bulandsehar News: गांव अलियाबाद के 24 वर्षीय युवक राहुल ने पत्नी के मायके चले जाने से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को दुर्गंध मिलने पर शव छत से लटका मिला। युवक की पत्नी तीन महीने पहले अपनी बच्ची के साथ मायके गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी।
Bulandsehar News: थाना क्षेत्र के गांव अलियाबाद में पत्नी के नाराज़ होकर मायके चले जाने के बाद वापस न आने से क्षुब्द युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया है। गांव निवासी राहुल 24 वर्ष पुत्र धर्मपाल सिंह उर्फ पाली का विवाह करीब तीन वर्ष पहले हरियाणा निवासी युवती से संपन्न हुआ। वह अपनी पत्नी को साथ लेकर अलग मकान में रहता था। किसी बात से नाराज़ होकर पत्नी करीब तीन महिने पहले अपने साथ एक माह की मासूम को लेकर मायके चली गई। बताया जाता है कि युवक ने कई बार उसे लाने के प्रयास किए।
परंतु वह नहीं आई। इसी बात को लेकर अक्सर राहुल गुमसुम रहता था। सोमवार देर शाम राहुल के घर से दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दरवाजा खोला तो राहुल का शव छत से लटका मिला। पुलिस ने शव को नीचे उतारा। और जांच पड़ताल शुरू की। शव से आ रही दुर्गंध से आशंका है कि युवक ने फांसी लगाने की घटना को अंजाम एक दो दिन पहले दिया हो। थाना प्रभारी बलराम सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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