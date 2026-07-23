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Bulandsehar News: देवर-जेठ पर लगाया मारपीट का आरोप, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: नगला खेड़ा की महिला चीनू ने अपने दो देवर और तीन जेठों पर मारपीट का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि ये लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी इज़्ज़त और आबरू को खतरे में डाल रहे हैं। पुलिस ने तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है।

Bulandsehar News: देवर-जेठ पर लगाया मारपीट का आरोप, केस दर्ज

Bulandsehar News: पहासू के गांव नगला खेड़ा निवासी महिला चीनू ने अपने दो देवर तथा तीन जेठों पर आए दिन मारपीट करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पीड़िता ने इन लोगों पर मारपीट तथा इज़्ज़त आबरू पर खतरा बताते हए जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सोनू,मोनू,रिंकू तथा पिंटू पुत्र रामवीर के खिलाफ केस दर्ज किया हे

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