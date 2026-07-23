Bulandsehar News: देवर-जेठ पर लगाया मारपीट का आरोप, केस दर्ज
Bulandsehar News: नगला खेड़ा की महिला चीनू ने अपने दो देवर और तीन जेठों पर मारपीट का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि ये लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी इज़्ज़त और आबरू को खतरे में डाल रहे हैं। पुलिस ने तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है।
Bulandsehar News: पहासू के गांव नगला खेड़ा निवासी महिला चीनू ने अपने दो देवर तथा तीन जेठों पर आए दिन मारपीट करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पीड़िता ने इन लोगों पर मारपीट तथा इज़्ज़त आबरू पर खतरा बताते हए जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सोनू,मोनू,रिंकू तथा पिंटू पुत्र रामवीर के खिलाफ केस दर्ज किया हे
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।