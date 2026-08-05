Bulandsehar News: विवाद में स्कूल पहुंचकर बच्चे को पीटा, ड्रेस फाड़ी

Bulandsehar News: नगर के नया गांव धमैड़ा अड्डा क्षेत्र में बच्चों के विवाद में स्कूल पहुंचकर एक महिला ने दूसरे पक्ष के बच्चों को पीटा दिया और उनकी ड्रेस फाड़ दी। बाद में बच्चे की मां के साथ मारपीट करते हुए सोने के कुंडल खींच लिए गए और लोहे की रॉड से हमला कर घायल कर दिया गया। नगर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। ​नगर कोतवाली में नया गांव धमैड़ा अड्डा निवासी पीड़िता राजकुमारी ने तहरीर देकर बताया कि वह एक हाथ से दिव्यांग हैं और कबाड़ चुनकर अपने बच्चों का गुजर-बसर करती हैं। आरोप है कि 31 जुलाई की सुबह करीब 8 बजे उसके बच्चों का समीप ही रहने वाले कौशल के बच्चों से विवाद हो गया था।

कौशल के बच्चों ने पीड़िता के बच्चों को मारा पीटा था। इसके बाद बच्चे स्कूल चले गए। पीड़िता के अनुसार दूसरे पक्ष की एक महिला ने स्कूल पहुंचकर वहां उसके बच्चे को पीटा और ड्रेस भी फाड़ दी। जब उसने आरोपी पक्ष के घर पहुंचकर आपत्ति जताई तो दूसरे पक्ष ने पीड़िता के साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़िता के कान से उसके सोने के कुंडल खींच लिए गए। एक आरोपी ने सिर पर डंडा मार दिया, जिससे पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई। ​घायल पीड़िता के सिर में 8 टांके आए हैं। ​पीड़िता का यह भी आरोप है कि पड़ोसी कपिल ने भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।