Bulandsehar News: एजेंट पर किस्त की रकम हड़पने का आरोप,मुकदमा दर्ज 

Bulandsehar News: अहार थाना क्षेत्र के गांव चरौरा निवासी एक विधवा महिला की शिकायत पर पुलिस ने एक फाइनेंस कंपनी के जिला प्रबंधक और एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि कंपनी का एजेंट कई माह तक उससे लोन की किस्तें वसूलता रहा, लेकिन रकम कंपनी में जमा नहीं कराई। इसकी जानकारी मिलने पर उनके पति को गहरा सदमा लगा और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। क्षेत्र के गांव चरौरा निवासी ममता, पत्नी स्वर्गीय श्यामपाल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने एक फाइनेंस कंपनी से 60 हजार रुपये का समूह ऋण लिया था।

इसकी मासिक किस्त करीब 3055 रुपये निर्धारित थी। कंपनी का एजेंट अमित हर महीने उनके घर आकर किस्त की राशि ले जाता था और समूह की अन्य महिलाओं से भी वसूली करता था।महिला के अनुसार, लोन की चार किस्तें शेष रहने पर उन्हें पता चला कि एजेंट द्वारा ली गई कई किस्तें कंपनी में जमा ही नहीं कराई गईं। इससे उनका सिविल (क्रेडिट रिकॉर्ड) खराब हो गया। जब इस मामले की जानकारी उनके पति को हुई तो उन्होंने कंपनी के जिला प्रबंधक विजय से संपर्क किया। आरोप है कि धोखाधड़ी की जानकारी मिलने से उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा और बाद में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई थी। महिला का यह भी आरोप है कि एजेंट अमित ने फोन पर अपनी गलती स्वीकार करते हुए एक-दो दिन में किस्तें जमा कराने का आश्वासन दिया था। इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है। इसके बावजूद न तो रकम जमा कराई गई और न ही कोई समाधान निकाला गया। थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर कंपनी के जिला प्रबंधक विजय और एजेंट अमित के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।