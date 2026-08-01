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Bulandsehar News: धूप-छांव के बीच गर्मी से लोग परेशान, उमस ने छुड़ाए पसीने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: धूप-छांव के बीच गर्मी से लोग परेशान, उमस ने छुड़ाए पसीने

धूप-छांव के बीच गर्मी से लोग परेशान, उमस ने छुड़ाए पसीने
धूप-छांव के बीच गर्मी से लोग परेशान, उमस ने छुड़ाए पसीने

Bulandsehar News: बादलों की आवाजाही और धूप-छांव के बीच शनिवार को मौसम के तीखे तेवरों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। सुबह से ही सूरज और बादलों की आंख-मिचौली चलती रही, जिसके चलते उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। तापमान में उतार-चढ़ाव का यह दौर लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम का हाल

बादलों की मौजूदगी और हवा में नमी अधिक होने के कारण उमस बढ़ गया कि लोग पसीने से तर-बतर नजर आए। घरों में पंखे और कूलर भी इस गर्मी के आगे बेअसर साबित हुए। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि बादलों की यह स्थिति अभी कुछ और दिन बनी रह सकती है। विभाग के अनुसार वायुमंडल में बन रहे सिस्टम के चलते आने वाले दिनों में झमाझम बारिश की संभावना बनी हुई है। यदि बारिश होती है, तो तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को इस उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

भविष्य की उम्मीद

शनिवार को सुबह से ही बादलों की आवाजाही का मौसम बना रहा। धूप-छांव के बीच गर्मी परेशान करती रही। दोपहर के समय लोगों कों राहत नहीं मिल सकी। गर्मी में लोग परेशान रहे। दिनभर मौसम का यही मिजाज बना रहा। सुबह से लेकर शाम तक मौसम का बदलाव होता रहा। कभी गर्मी तो कभी बादल छाए रहे। जिससे लोगों को गर्मी का अहसास हुआ। हालांकि लोगों को बारिश की उम्मीद जगी, लेकिन बारिश नहीं हुई।, तापमान में भी में उतार- चढ़ाव बना रहा। मौसम विभाग की मानें तो आगामी दिनों में बारिश के चलते राहत की उम्मीद है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शनिवार को मौसम में क्या बदलाव हुआ?
शनिवार को बादलों की आवाजाही और धूप-छांव के बीच मौसम में तीखे तेवरों का सामना करना पड़ा।
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