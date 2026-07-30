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Bulandsehar News: बारिश के बाद भी राहत नहीं, धूप-छांव से उमस ने किया बेहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: बारिश के बाद भी राहत नहीं, धूप-छांव से उमस ने किया बेहाल

Bulandsehar News: बारिश के बाद भी राहत नहीं, धूप-छांव से उमस ने किया बेहाल

Bulandsehar News: बारिश के बाद लोगों को उम्मीद थी कि मौसम खुशनुमा बना रहेगा, लेकिन मौसम के तेवर कुछ और ही बयां कर रहे हैं। बारिश थमते ही क्षेत्र में गर्मी और उमस का असर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। गुरुवार को दिनभर खिली धूप और बादलों की लुकाछिपी के बीच उमस ने लोगों को बेहाल रखा। जिससे लोगों को राहत नहीं मिली। गुरुवार सुबह की शुरुआत हल्की ठंडक और आसमान में मंडराते बादलों के साथ हुई। लगा कि रिमझिम फुहारें पड़ेंगी, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, धूप और छांव का खेल शुरू हो गया। दोपहर होते-होते तीखी धूप ने पसीने छुड़ा दिए।

शाम तक मौसम का यही मिजाज बना रहा। हवा बंद होने के कारण नमी का स्तर बढ़ गया, जिससे पंखे और कूलर भी बेअसर साबित हुए। न्यूनतम तापमान 29 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में इसी तरह उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। धूप और छांव के बीच बारिश की संभावना बनी हुई है। जब तक अच्छी बारिश नहीं होती, तब तक उमस से पूरी तरह राहत मिलने के आसार कम हैं।

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