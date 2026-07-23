Bulandsehar News: देवीपुरा में दो पक्षों में संघर्ष, पथराव और चाकूबाजी

Bulandsehar News: नगर के देवीपुरा प्रथम में दो पक्षों के बीच संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव, लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर घायल करने का आरोप लगाया है। नगर पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर कोतवाली में देवीपुरा प्रथम चांदमारी रोड निवासी पीड़ित देवेंद्र जोशी पुत्र जगदीश प्रसाद ने तहरीर देकर बताया कि 22 जुलाई को आरोपी आदिल पुत्र आरिफ निवासी भवन मंदिर देवीपुरा प्रथम(कोतवाली नगर) उसके घर के बाहर शोर-शराबा कर रहे थे। जब उसके द्वारा आरोपी से मना करते हुए वहां से जाने के लिए कहा गया तो आरोपी आदिल अपने साथ राशिद पुत्र आरिफ निवासी भवन मंदिर(कोतवाली नगर), इरफान पुत्र शराकत अली, मोहसीन पुत्र गुल मोहम्मद निवासी अल्लागढ़ी(कोतवाली नगर), जैद पुत्र शमशाद एवं अरमान पुत्र जावेद निवासी बंद(कोतवाली नगर) को ले आया।

आरोप है कि उक्त आरोपियों द्वारा पीड़ित देवेंद्र जोशी के साथ बुरी तरह मारपीट करते हुए जान से मार देने की धमकी दी गई। पीड़ित ने घर में घुसकर जान बचाई। इसके बाद आरोपियों द्वारा पीड़ित के घर पर पथराव भी किया गया। वहीं, दूसरे पक्ष से आदिल पुत्र आरिफ ने भी नगर कोतवाली में तहरीर दी, जिसमें उसने बताया कि वह मोहल्ले में अपने भतीजे को खाना खिलाकर लौट रहा था। आरोप है कि तभी दूसरे पक्ष से पोना और उसके बेटे हिमांशु ने उनके साथ गाली-गलौज व बदतमीजी शुरू कर दी। विरोध करने पर पोना चाकू लेकर आ गया और उसके बेटे हिमांशु ने लोहे की हथौड़ी से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे उनके सिर से अत्यधिक खून बहने लगा और वे लहूलुहान होकर गिर पड़े। सीओ सिटी प्रखर पाण्डेय ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले में जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।