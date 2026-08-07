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Bulandsehar News: रंजिश में कुल्हाड़ी से हमला, पिता-पुत्र घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: चांदौक गांव में पुरानी रंजिश के चलते पिता-पुत्र पर हमला हुआ, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बबीता पत्नी राजकुमार ने गांव के आधा दर्जन लोगों पर आरोप लगाया है। पति राजकुमार भी बीच-बचाव के दौरान घायल हुए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Bulandsehar News: रंजिश में कुल्हाड़ी से हमला, पिता-पुत्र घायल

Bulandsehar News: कोतवाली क्षेत्र के गांव चांदौक में पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में पिता-पुत्र पर कुल्हाड़ी व धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़िता बबीता पत्नी राजकुमार की तहरीर के अनुसार उनके पुत्र अनुज कुमार पर गांव के ही आधा दर्जन लोगों ने कुल्हाड़ी और धारदार हथियार से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे पति राजकुमार को भी आरोपियों ने घायल कर दिया। दोनों को पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में जिला अस्पताल बुलंदशहर रेफर किया गया। पुलिस ने बबीता की तहरीर पर नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

कोतवाली प्रभारी धर्मेन्द्र राठौर ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

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