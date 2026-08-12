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Bulandsehar News: जर्जर सड़कों से ग्रामीणों में आक्रोश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: ग्राम चिंगरावठी में जर्जर सड़कों के कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। बारिश के बाद सड़कों की स्थिति बिगड़ जाती है, जिससे राहगीरों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से सड़कों की मरम्मत करने की मांग की है।

Bulandsehar News: जर्जर सड़कों से ग्रामीणों में आक्रोश

Bulandsehar News: क्षेत्र के ग्राम चिंगरावठी में जर्जर सड़कों की समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। बारिश के बाद सड़कों की हालत और भी खराब हो जाती है। जगह-जगह गड्ढे और जलभराव होने से राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण चमन सिंह ने बताया कि बारिश होते ही सड़कें कीचड़ और पानी से भर जाती हैं। इससे पैदल चलने वाले लोगों के साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी होती है। कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से जर्जर सड़कों की मरम्मत कराए जाने की मांग की है।

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