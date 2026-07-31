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Bulandsehar News: मंदिर जाते समय ब्रेन हेमरेज से ग्राम प्रधान की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: मंदिर जाते समय ब्रेन हेमरेज से ग्राम प्रधान की मौत

मंदिर जाते समय ब्रेन हेमरेज से ग्राम प्रधान की मौत
मंदिर जाते समय ब्रेन हेमरेज से ग्राम प्रधान की मौत

Bulandsehar News: गांव बगसरा के प्रधान सोरन सिंह को मंदिर जाते समय ब्रेन हेमरेज हो जाने से गांव से 200 मीटर की दूरी पर गिर कर मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव बगसरा के 66 वर्षीय प्रधान सोरन सिंह पुत्र बुद्धसेन प्रतिदिन गांव से बाहर बने मंदिर पर पूजा अर्चना करने आते थे। शुक्रवार की सुबह भी वह घर से 5:00 बजे मंदिर के लिए निकले कुछ देर बाद ग्रामीणों ने रास्ते में उनके शव को पड़ा देखा। उनके मुंह तथा नाक से खून निकल रहा था। शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं है।

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लोगों का मानना है कि ब्रेन हेमरेज जैसी समस्या हो सकती है। जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोग घटनास्थल पर एकत्र हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्राम प्रधान के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। सीओ भरत सोनकर ने आसपास के थानों की पुलिस बुलाकर प्रधान सोरन सिंह की घर के बाहर तथा गांव में तैनात कर दी। जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो।कोतवाली प्रभारी जय किशोर गौतम ने बताया कि पोस्टमार्टम करा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ग्राम प्रधान की मृत्यु ब्रेन हेमरेज के चलते हुई है। इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी कारण कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। प्रधान के सबसे छोटे पुत्र प्रवीन कुमार ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। इस मौके पर अनेक गांव के प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा ग्रामीण मौजूद रहे।

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