Bulandsehar News: पत्नी व सलहज को पीटा
Bulandsehar News: गांव भमरा के राशिद ने कलीम और भूरे पर अपनी पत्नी और साली के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप है कि कलीम अपनी पत्नी को पीट रहा था, जब बचाने के लिए आरिफ वहां गया। बाद में, दोनों ने राशिद की पत्नी और साली के साथ मारपीट की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है।
Bulandsehar News: गांव भमरा निवासी राशिद पुत्र लियाकत अली ने पड़ोस में रहने वाले कलीम व भूरे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। राशिद ने बताया कि कलीम अपनी पत्नी को पीट रहा था, उसे बचाने के लिए साला आरिफ गया था और उनका बीच बचाव किया। पीड़ित ने बताया जब वह घर पर नहीं था, तब कलीम व भूरे ने उसकी पत्नी रिहाना व सलहज शाईन के साथ मारपीट व गाली गलौच की। बताया आरोपी धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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