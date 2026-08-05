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Bulandsehar News: दो पक्षों के बीच पथराव, वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: दो पक्षों के बीच पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरलदो पक्षों के बीच पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरलदो पक्षों के बीच पथराव का वीडियो सोशल मीडिया

Bulandsehar News: दो पक्षों के बीच पथराव, वीडियो वायरल

Bulandsehar News: कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव आबिदानगर में दो पक्षों में झगड़े के दौरान पथराव करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है। मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है। क्षेत्र के गांव आबिदानगर में मंगलवार को दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों की तरफ एक-दूसरे की तरफ पथराव भी किया गया। जिसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। उधर, एक पक्ष से नवीया ने पुलिस को तहरीर दी और मारपीट व पथराव करने का आरोप लगाया।

शिकायत पर पुलिस ने सन्नो, आरिफ, बाबू, फैसल, सायरा, साहिन, रियान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, दूसरे पक्ष से सायरा ने तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने नविया, शौकीन, वाहिद, अकरम समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली प्रभारी रामफल सिंह ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

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