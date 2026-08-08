Bulandsehar News: वंदे मातरम् गायन प्रतियोगिता में अनामिका और वंशिका ने मारी बाजी
Bulandsehar News: वंदे मातरम् गायन प्रतियोगिता में अनामिका और वंशिका ने मारी बाजी
Bulandsehar News: सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में वंदे मातरम् गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शुभारंभ प्रबंधक एडवोकेट नितिन गर्ग, कोषाध्यक्ष ईश्वर चंद गोला, पूजा गुप्ता, नवीन सैनी, शशिबाला एवं प्रधानाचार्य रामकरन सिंह दक्ष ने मां सरस्वती की मूर्ति के सम्मुख दीप प्रज्वलित एवं पुष्पार्चन कर किया। किशोर वर्ग में कक्षा नौ की अनामिका ने प्रथम, कक्षा दस की कनिका पंडित ने द्वितीय तथा कक्षा दस की आन्या ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बाल वर्ग में कक्षा आठ की वंशिका सिंह प्रथम, कक्षा सात के अभिनव विश्वास शर्मा द्वितीय तथा कक्षा आठ की पायल तृतीय स्थान पर रहीं। निर्णायक मंडल में नवीन सैनी एवं पूजा गुप्ता रहे।
संचालन प्रीति त्यागी ने किया,संयोजक स्नेहिल गौड़ रहीं। प्रधानाचार्य रामकरन सिंह दक्ष ने सभी का आभार व्यक्त किया।
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