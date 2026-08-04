Bulandsehar News: मुंह पका, खुर पका रोग नियंत्रण के लिए पशुओं का किया टीकाकरण

Bulandsehar News: बारिश में क्षेत्र के कई गांव में पशुओं में मुंह पका खुर पका रोग फैलने की सूचना पर पशु चिकित्सकों की टीम ने गांवों में पहुंचकर टीकाकरण किया। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह राघव ने अनूपशहर पशु चिकित्सालय के अधीक्षक से नंगला मिर्जापुर व अन्य गांव के पशुओं में खुरपका तथा मुंहपका बीमारी फैलने की शिकायत के साथ टीकाकरण कराने की मांग की थी। चिकित्सालय के अधीक्षक डिप्टी सीबीओ डा. नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में पीएससी प्राथमिक पशु चिकित्सालय तौली के कर्मचारियों की टीम गांव मिर्जापुर में टीकाकरण को पहुंची। पशु चिकित्सकों की टीम ने कांग्रेस नेता ज्ञानेंद्र सिंह राघव की मौजूदगी में टीकाकरण प्रारंभ कर अनूपशहर क्षेत्र के सभी गांव के पशुओं में टीकाकरण कर बीमारी से बचाव करने का आश्वासन दिया।