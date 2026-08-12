Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bulandsehar News: बादलों की आवाजाही के बीच बूंदाबांदी, उमस ने छुड़ाए पसीने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

Bulandsehar News: मौसम के बदलते मिजाज के बीच मंगलवार को जिलेवासियों के लिए दिन मिला-जुला रहा। सुबह हल्की बारिश हुई, लेकिन दिन बढ़ने के साथ नमी और उमस बढ़ी। बाजार में खरीदारी करने निकले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आगामी दिनों में मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।

Bulandsehar News: बादलों की आवाजाही के बीच बूंदाबांदी, उमस ने छुड़ाए पसीने

Bulandsehar News: मौसम के बदलते मिजाज के बीच मंगलवार का दिन जिलेवासियों के लिए मिला-जुला साबित हुआ। सुबह से ही आसमान में काली घटाओं और बादलों की आवाजाही का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बाद जिले के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बूंदाबांदी दर्ज की गई। दिन बढ़ने के साथ ही मौसम बदलता रहा। दोपहर के समय कभी आसमान में घने काले बादल छा जाते तो कभी अचानक हल्की फुहारें गिरने लगतीं। हालांकि बारिश के इस दौर के बावजूद लोगों को गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिली, बल्कि हवा में नमी बढ़ने के कारण उमस बनी रही। मंगलवार को तड़के हुई हल्की बारिश से सुबह के समय तो मौसम सुहाना लगा, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतता गया, बादलों की लुकाछिपी और बूंदाबांदी के बीच वातावरण में आर्द्रता (नमी) का स्तर काफी बढ़ गया। इससे हवा थम सी गई और पूरे दिन उमस भरा माहौल बना रहा। बाजार में खरीदारी के लिए निकले लोगों को उमस के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रुक-रुककर हुई बूंदाबांदी और फुहारों के कारण यातायात की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई। सबसे ज्यादा दिक्कत दोपहिया वाहन चालक और राहगीरों को हुई। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का प्रतिशत अधिक रहने के कारण ही तापमान कम होने के बाद भी लोगों को गर्मी का अहसास ज्यादा हुआ。

ये भी पढ़ें:Khagaria News: जिले में उमसभरी गर्मी से लोग रहे व्याकुल, चली गर्म हवा

आगामी दिनों में बदला रहेगा मौसम

मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो मानसून की सक्रियता अभी बनी रहेगी। आगामी कुछ दिनों तक क्षेत्र में तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की पूरी संभावना है।

ये भी पढ़ें:Bulandsehar News: बुलंदशहर: बूंदाबांदी से खुशनुमा हुआ मौसम, गर्मी से मिली राहत

सामान्य प्रश्न

मंगलवार को मौसम की स्थिति कैसी थी?
मंगलवार का दिन जिलेवासियों के लिए मिला-जुला साबित हुआ। सुबह काली घटाएं और हल्की से मध्यम बारिश हुई, लेकिन उमस बनी रही।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rainfall Bulandsehar Latest News Weather अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।