Bulandsehar News: बादलों की आवाजाही के बीच बूंदाबांदी, उमस ने छुड़ाए पसीने

Bulandsehar News: मौसम के बदलते मिजाज के बीच मंगलवार का दिन जिलेवासियों के लिए मिला-जुला साबित हुआ। सुबह से ही आसमान में काली घटाओं और बादलों की आवाजाही का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बाद जिले के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बूंदाबांदी दर्ज की गई। दिन बढ़ने के साथ ही मौसम बदलता रहा। दोपहर के समय कभी आसमान में घने काले बादल छा जाते तो कभी अचानक हल्की फुहारें गिरने लगतीं। हालांकि बारिश के इस दौर के बावजूद लोगों को गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिली, बल्कि हवा में नमी बढ़ने के कारण उमस बनी रही। मंगलवार को तड़के हुई हल्की बारिश से सुबह के समय तो मौसम सुहाना लगा, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतता गया, बादलों की लुकाछिपी और बूंदाबांदी के बीच वातावरण में आर्द्रता (नमी) का स्तर काफी बढ़ गया। इससे हवा थम सी गई और पूरे दिन उमस भरा माहौल बना रहा। बाजार में खरीदारी के लिए निकले लोगों को उमस के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रुक-रुककर हुई बूंदाबांदी और फुहारों के कारण यातायात की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई। सबसे ज्यादा दिक्कत दोपहिया वाहन चालक और राहगीरों को हुई। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का प्रतिशत अधिक रहने के कारण ही तापमान कम होने के बाद भी लोगों को गर्मी का अहसास ज्यादा हुआ。