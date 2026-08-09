Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bulandsehar News: बुलंदशहर: कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर मुस्लिमों ने पेश की सौहार्द की मिसाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

Bulandsehar News: रविवार को स्याना की सराय चौकी पर मुस्लिम समाज ने कांवड़ियों का स्वागत किया। भाकियू के उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में आपसी भाईचारे और सौहार्द का माहौल बना। कांवड़ियों को फल वितरित कर उनकी यात्रा की शुभकामनाएं दी गई, जिससे समाज में एकता और प्रेम का संदेश मिला।

बुलंदशहर: कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर मुस्लिमों ने पेश की सौहार्द की मिसाल
बुलंदशहर: कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर मुस्लिमों ने पेश की सौहार्द की मिसाल

Bulandsehar News: ‘मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना’ यह पंक्ति रविवार को स्याना की सराय चौकी पर उस समय साकार होती नजर आई, जब मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया। भाकियू अराजनैतिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कांवड़ियों को फल वितरित कर उनकी मंगलमय यात्रा की कामना की गई। कांवड़ियों के स्वागत के दौरान आपसी भाईचारे और सौहार्द का माहौल नजर आया। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि सभी धर्मों के पर्व और धार्मिक यात्राएं आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। एक-दूसरे के धार्मिक आयोजनों का सम्मान करने से समाज में एकता और सद्भाव मजबूत होता है।

ये भी पढ़ें:Meerut News: मुस्लिमों ने एल ब्लॉक चुंगी पर पुष्पवर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया

भाकियू राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था के साथ-साथ आपसी भाईचारे और सौहार्द का भी संदेश देती है। मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत करना गंगा-जमुना तहजीब की खूबसूरत मिसाल है। ऐसे आयोजनों से समाज में आपसी प्रेम और भाईचारा मजबूत होता है। कार्यक्रम के दौरान कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा और फल वितरण को देखकर क्षेत्र के लोगों ने भी इसकी सराहना की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bulandsehar Latest News Bulandsehar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।