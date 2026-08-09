Bulandsehar News: बुलंदशहर: कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर मुस्लिमों ने पेश की सौहार्द की मिसाल
Bulandsehar News: रविवार को स्याना की सराय चौकी पर मुस्लिम समाज ने कांवड़ियों का स्वागत किया। भाकियू के उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में आपसी भाईचारे और सौहार्द का माहौल बना। कांवड़ियों को फल वितरित कर उनकी यात्रा की शुभकामनाएं दी गई, जिससे समाज में एकता और प्रेम का संदेश मिला।
Bulandsehar News: ‘मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना’ यह पंक्ति रविवार को स्याना की सराय चौकी पर उस समय साकार होती नजर आई, जब मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया। भाकियू अराजनैतिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कांवड़ियों को फल वितरित कर उनकी मंगलमय यात्रा की कामना की गई। कांवड़ियों के स्वागत के दौरान आपसी भाईचारे और सौहार्द का माहौल नजर आया। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि सभी धर्मों के पर्व और धार्मिक यात्राएं आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। एक-दूसरे के धार्मिक आयोजनों का सम्मान करने से समाज में एकता और सद्भाव मजबूत होता है।
भाकियू राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था के साथ-साथ आपसी भाईचारे और सौहार्द का भी संदेश देती है। मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत करना गंगा-जमुना तहजीब की खूबसूरत मिसाल है। ऐसे आयोजनों से समाज में आपसी प्रेम और भाईचारा मजबूत होता है। कार्यक्रम के दौरान कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा और फल वितरण को देखकर क्षेत्र के लोगों ने भी इसकी सराहना की।
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