Bulandsehar News: ईख में पानी लगाने पर दो पक्षों में संघर्ष, पांच घायल
Bulandsehar News: ईख में पानी लगाने पर दो पक्षों में संघर्ष, पांच घायल
Bulandsehar News: पहासू के गांव सोही में ईख के खेत मे पानी लगाने पर हुए संघर्ष में चाचा-भतीजे आपस में भिड़ गए। खेत पर गाली गलौच के बाद गांव में आकर दोनों पक्षों में जम कर लाठी डंडे चले। हिंसक हुए संघर्ष में दोनों पक्षों के पांच लोग घायल हुए हैं। घायलों में चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने गांव पहुंचकर घायलों को पहासू सीएचसी पहुंचाया, जहां से चार लोगों की गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर भेजा गया है। सोही गांव में चाचा धर्मपाल तथा भतीजा रमी सिंह के खेत बराबर में हैं । ईख के खेत में पानी लगाने को लेकर दोनों पक्षों में गाली गलौच शुरू हो गई।
बाद में गांव आने पर दोनों पक्ष फिर भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। एक पक्ष के चार तथा दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चार लोगों को गंभीर हालत में हायर सेंटर भेजा गया है। झगड़े में घायल 80 वर्षीय धर्मपाल,बवंडर व अरुण तथा रमी सिंह को हायर सेंटर रैफर किया गया है जबकि हरेंद्र को मरहम पट्टी के बाद अस्पताल से छुट्टी कर दी है। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।