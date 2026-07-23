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Bulandsehar News: वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय रमेश चंद जैन को दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश चंद जैन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन योगा पार्क में हुआ। सभा में राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तियों ने उनके चित्र के सामने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पार्क में वृक्षारोपण किया गया और बेहतर व्यवस्थाएं करने का आश्वासन दिया गया।

Bulandsehar News: वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय रमेश चंद जैन को दी श्रद्धांजलि

Bulandsehar News: भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय रमेश चंद जैन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। श्रद्धांजलि सभा रमेश चंद जैन योगा पार्क में हुई। सभा में नगर के राजनीतिक ,सामाजिक लोगों ने पहुंचकर उनके चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रमेश चंद जैन की स्मृति में फलदार व छायादार वृक्ष लगाए गए। पालिकाध्यक्ष शैलेश तेवतिया ने पार्क में और बेहतर व्यवस्थाएं कराने की बात कही। मंडल अध्यक्ष राजीव सैनी, विनय जैन , मोहित जैन, कुलदीप सिंघल, राजेश अग्रवाल, संजीव तेवतिया, महेश वर्मा आदि ने श्रद्धांजलि दी।

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