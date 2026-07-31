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Bulandsehar News: 3700 पौधे लगाकर देखरेख का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: ग्राम पंचायत भाईपुर के पास बाबा गरीबनाथ आश्रम में एक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी निशा ग्रेवाल ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर करीब 3700 पौधे रोपे गए, और अगले दिन 17,000 पौधे रोपने की योजना बनाई गई। मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल करके वन विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

Bulandsehar News: 3700 पौधे लगाकर देखरेख का लिया संकल्प

Bulandsehar News: क्षेत्र के गांव ग्राम पंचायत भाईपुर स्थित बाबा गरीबनाथ आश्रम के निकट पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी निशा ग्रेवाल ने पौधरोपण कर किया। इस अवसर पर युवा ग्राम प्रधान गौरव जयराम ने अधिकारियों का स्वागत किया। जिसके बाद सीडीओ निशा ग्रेवाल, जिला पंचायत राज अधिकारी नवीन मिश्रा, प्रभागीय वनाधिकारी डा. हरेंद्र सिंह, डीसी मनरेगा गोपाल कृष्ण चौधरी और बीडीओ खुर्जा स्मृति अवस्थी, ग्राम प्रधान गौरव जयराम आदि ने संयुक्त रूप से पौधे रोपित कर कार्यक्रम की शुरूआत की। जिसके बाद पहले दिन करीब 3700 पौधे रोपित किए गए। साथ ही अगले दिन दिन में 17 हजार पौधे रोपित करने के लिए अधिकारियों ने कर्मियों को निर्देशित किया।

सीडीओ निशा ग्रेवाल ने कहा कि मियावाकी तकनीक से कम स्थान में सघन वन विकसित होता है। जिससे क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। उधर ग्राम प्रधान ने अधिकारियों को क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया और उनका निस्तारण किए जाने की मांग की। इसमें सत्यपाल सिंह, हेमंत कुमार शर्मा, हरित वर्मा, पम्मी सिंह, सूरजपाल सिंह, राजकुमार, मोनू कुमार, सूरज सिंह, गौरीशंकर, अशोक चौधरी, सुदेश लता, नंद किशोर आदि रहे।

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