Bulandsehar News: हादसा : कार पेड़ से टकराई, दो दोस्तों की मौत, कार में फंसे शव
Bulandsehar News: हादसा : कार पेड़ से टकराई, दो दोस्तों की मौत, कार में फंसे शव
Bulandsehar News: अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली-बदायूं स्टेट हार्दवे पर गांव गंगावास के पास सोमवार तड़के दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार दो दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में दोनों दोस्तों के शव फंस गए। पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण दोनों युवक उसमें फंस गए।
गैस कटर से कार काटकर निकाले शव
पुलिस और बचाव दल ने गैस कटर की मदद से कार के दरवाजे काटकर दोनों युवकों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि दोनों बुलंदशहर से डिबाई की ओर से आ रहे थे। दोनों दोस्त डिबाई कस्बा क्षेत्र के रहने वाले थे। हादसे के बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच करने में जुटी है। मन्नू पुत्र रामजीलाल 21 वर्ष मोहल्ला सराय बेरुनी कस्बा डिबाई तथा हिमांशु अग्रवाल पुत्र विनीत अग्रवाल 30 वर्ष मोहल्ला सराय किशन चंद कस्बा डिबाई आपस में दोस्त थे। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त अपने किसी परिचित की कार को मांगकर ले गए थे। सोमवार तड़के बुलंदशहर की ओर से डिबाई की ओर रहे दोनों दोस्तों की कार अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली- बदायूं स्टेट हाईवे पर गांव गंगावास के पास एक पेड़ से जाकर टकरा गई। हादसे में दोनों दोस्तों की कार में फंसकर मौत हो गई।
हादसा इतना भयावह
गैस कटर से कार काटकर निकाले शव
हादसा इतना भयावह था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई जबकि पुलिस ने बचाव दल की सहायता से कार के दरवाजों को गैस कटर से काटकर दोनों दोस्तों की शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
कोट---
दोनों मृतक युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे की गंभीरता से जांच की जा रही है।
-विशंभर दयाल, थाना प्रभारी अहमदगढ़
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दोनों दोस्तों की मौत से मचा कोहराम
डिबाई। भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दोनों दोस्तों की मौत से उनके परिवारों में कोहराम मच गया है और पूरे नगर में शोक की लहर व्याप्त है।
मृतकों में मन्नू अपने दो भाइयों में सबसे बड़ा था। वह फोटोग्राफी का कार्य करfamilies का सहयोग करता था, जबकि उसके पिता रामजीलाल मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। मन्नू अविवाहित था।
वहीं, दूसरे मृतक हिमांशु अग्रवाल के पिता विनीत अग्रवाल कस्बे में बुकसेलर का कारोबार करते हैं। हिमांशु अपने पिता के साथ दुकान पर बैठकर उनके कार्य में हाथ बंटाता था। वह भी दो भाइयों में सबसे बड़ा था। करीब दो वर्ष पूर्व ही उसका विवाह हुआ था।
हादसे की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस दर्दनाक घटना से पूरे नगर में शोक का माहौल है और लोग शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना देने उनके घर पहुंच रहे हैं।
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