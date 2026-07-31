Bulandsehar News: बुग्गी से बालू लेने गया वृद्ध बुग्गी समेत गड्ढे में समाया
Bulandsehar News: बुग्गी से बालू लेने गया वृद्ध बुग्गी समेत गड्ढे में समाया
Bulandsehar News: गंगा तट से बुग्गी में बालू भरने जाते समय गंगा खादर के बीच रास्ते में गड्ढे में भरे बाढ़ के पानी में बैल-बुग्गी समेत चालक गड्ढे में समा गए। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने बुग्गी चालक व बैल के शव को गड्ढे से निकाला। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली डिबाई के मोहल्ला कस्सावान निकट कर्णवास चुंगी, थाना डिबाई निवासी अब्दुल हकीम उर्फ मुन्ना 60 पुत्र अब्दुल रहीम गुरुवार की सांय मकान निर्माण के लिए बैल-बुग्गी से बालू भरने गांव उदयपुर के निकट घुंघरू वाली मैया कच्चे रास्ते से होकर गंगा तट जा रहा था। रास्ते में बाढ़ के पानी से भरा हुआ गड्ढा मिला।
चालक द्वारा छोटा गड्ढा समझकर बैल-बुग्गी को गड्ढे में होकर निकलने का प्रयास किया। गड्ढा इतना गहरा था कि उसमें चालक सहित बैल-बुग्गी समा गई। मौजूद लोगों ने कड़ी में मशक्कत के बाद बुग्गी चालक व बैल के शव को गड्ढे से निकला।कोतवाली प्रभारी जय किशोर गौतम ने बताया कि परिजनों के अनुरोध पर शव का पंचनामा भरने के बाद परिवार को सुपुर्द कर दिया है। वृद्ध की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
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