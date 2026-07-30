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Bulandsehar News: चारू हादसा : स्कूल और पालिका के अफसरों को मिले सजा, बस मेरी बेटी मिल जाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: चारू हादसा : स्कूल और पालिका के अफसरों को मिले सजा, बस मेरी बेटी मिल जाए

Bulandsehar News: चारू हादसा : स्कूल और पालिका के अफसरों को मिले सजा, बस मेरी बेटी मिल जाए

Bulandsehar News: नगर के मामन रोड पर भूतेश्वर मंदिर के सामने मंगलवार को उफनते नाले में तेज बारिश में बही कक्षा चार की छात्रा चारू कश्यप का तीन दिन बीतने पर भी सुराग नहीं मिलने पर उसकी मां ज्ञानवती सहित सभी परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। गुरुवार को पीड़ित मां ज्ञानवती ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया। उनके दर्द को सुनकर हर किसी का दिल भर आया। मां के दर्द ने अंदर तक झकझोर कर रख दिया। नाले ढके जाएं, पालिका अफसरों पर भी हो मुकदमा

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ज्ञानवती का दर्द

चारू की मां ज्ञानवती ने रुंधे गले से बताया कि बेटी बगैर मेरा घर खाली है। मुझे लगता है बेटी आने वाली है। मुझे रात को नींद भी नहीं आती है। रातभर जागती हैं। नाला ढका होता तो मेरी बेटी बच जाती। पटिया समझकर आगे बैढ़ गई। जैसे ही उसने पैर रखा सीधे नाले में चली गई। मैंने चारू के पापा को फोन किया था बेटी को स्कूल से ले आना। उन्होंने बेटे को चारू को लेने स्कूल भेजा था। रोज तो वह अकेले आ जाती थी, बारिश के कारण बेटे को स्कूल लेने भेजा था। इसमें स्कूल के साथ नगर पालिका की भी गलती है। पालिका के अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज हो। पालिका के अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए।

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पुलिस और जेसीबी की देरी

आधा घंटे बाद पुलिस और एक घंटे बाद आई जेसीबी

पीड़ित परिजनों का आरोप है कि चारू के नाले में बहने के करीब आधा घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे बाद जेसीबी आई।

संबंधित प्रश्न

चारू कश्यप कहाँ डूबी?
चारू कश्यप नगर के मामन रोड पर भूतेश्वर मंदिर के सामने उफनते नाले में डूबी।
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